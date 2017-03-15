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Имущество "Стеклозавода Елизово" хотят продать минимум за 32 млн рублей

16.03.2017 11:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Управляющий СЗАО «Стеклозавод Елизово» объявил повторный открытый аукцион по продаже тремя лотами имущества предприятия. Информация об этом размещена на едином портале сведений о банкротстве.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Первый лот включает производственные цеха и вспомогательные помещения общей площадью 44,9 тыс. кв. м, расположенные на объединенных земельных участках общей площадью 25,667 га. Стартовая цена - 26,5 млн рублей. Ранее не нашлось желающих купить имущественный комплекс за 29 млн рублей.

Под вторым лотом идет инвентарь, сырье, продукция на общую сумму 4,8 млн рублей.

Лот № 3 включает дебиторскую задолженность 6 компаний на общую сумму почти 880 тыс. рублей.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота.

Аукцион состоится 28 марта на самом заводе в поселке Елизово.

Экономический суд Могилевской области 12 апреля 2016 года принял решение о признании банкротом стеклозавода «Елизово» и открытии в отношении него ликвидационного производства на 1 год. «Но это не означает закрытие завода. Через процедуру ликвидации предприятие освобождается от долгов», отмечали в суде.

Предприятие может перейти к новому собственнику. Этим собственником, скорее всего, станет государство, которое является основным кредитором.

Пока стеклозавод «Елизово» — это белорусско-австрийское предприятие. Акционерами компании являются австрийская Foton GmbH (ранее ATEC Holding GmbH) — 65% акций, и Государственный комитет по имуществу Беларуси (35%). Компанию контролировал известный белорусский бизнесмен Александр Муравьев, который был в прошлом году задержан по делу «Мотовело», а в январе приговорен к 11 годам колонии.

 
 
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