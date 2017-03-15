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Имущество "Стеклозавода Елизово" хотят продать минимум за 32 млн рублей
16.03.2017 11:44 — Новости Экономики | Tut.by
Управляющий СЗАО «Стеклозавод Елизово» объявил повторный открытый аукцион по продаже тремя лотами имущества предприятия. Информация об этом размещена на едином портале сведений о банкротстве.
Первый лот включает производственные цеха и вспомогательные помещения общей площадью 44,9 тыс. кв. м, расположенные на объединенных земельных участках общей площадью 25,667 га. Стартовая цена - 26,5 млн рублей. Ранее не нашлось желающих купить имущественный комплекс
Под вторым лотом идет инвентарь, сырье, продукция на общую сумму 4,8 млн рублей.
Лот № 3 включает дебиторскую задолженность 6 компаний на общую сумму почти 880 тыс. рублей.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота.
Аукцион состоится 28 марта на самом заводе в поселке Елизово.
Экономический суд Могилевской области 12 апреля 2016 года
Предприятие может перейти к новому собственнику. Этим собственником, скорее всего, станет государство, которое является основным кредитором.
Пока стеклозавод «Елизово» — это белорусско-австрийское предприятие. Акционерами компании являются австрийская Foton GmbH (ранее ATEC Holding GmbH) — 65% акций, и Государственный комитет по имуществу Беларуси (35%). Компанию контролировал известный белорусский бизнесмен Александр Муравьев, который был в прошлом году задержан по делу «Мотовело», а в январе
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Управляющий СЗАО "Стеклозавод Елизово" объявил повторный открытый аукцион по продаже тремя лотами имущества предприятия. Информация об этом размещена на едином...
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