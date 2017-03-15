МИНСК, 16 мар — Sputnik. Инвестиционный климат в России и Беларуси в последние 3-4 года улучшается несмотря на сложности в политической сфере, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.



© Sputnik Андрей Александров Россия и Беларусь составят паспорта инвестпривлекательности регионов

В четверг в Москве проходит III Российско-австрийско-белорусский бизнес-форум, участие в котором принимает и Госсекретарь.

"За последние 3-4 года, несмотря на сложности, которые возникли в политических сферах, происходят положительные явления. Улучшается инвестиционный климат, как в Беларуси, так и в РФ", — отметил Рапота. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в рейтинге ведения бизнеса Doing Business в 2014 году Россия занимала 90 место, сейчас она находится на 51 позиции.

"Беларусь занимала 63 место, сейчас — 38 место", — уточнил Рапота.

"Внутренняя работа ведется, чтобы создать более благоприятные условия для бизнеса… будем с торгово-промышленными палатами как-то мониторить, какая отдача от бизнес-контактов, бизнес-форумов, какие новые проекты появляются", — сказал он.

Рапота не исключил, что инвесторам в России и Беларуси может потребоваться помощь со стороны Союзного государства.

"Мы готовы его оказать в рамках реализации этих проектов", — отметил Госсекретарь Союзного государства.