Вопрос брутальных задержаний и репрессий в отношении манифестантов акций протеста против Декрета № 3 был обсужден 15 марта на заседании Совета по правам человека ООН. Жесткую позицию также высказал и спецдокладчик по Беларуси Миклош Харашти.



Совет по правам человека ООН. Фото: пресс-центр ООН

На заседании была озвучена цифра задержанных участников «Маршей нетунеядцев» — более 100 человек (без учета тех, кто был задержан после акций вечером 15 марта — прим. TUT.BY).

Поднимая этот вопрос на совете по правам человека ООН, представляющая белорусских правозащитников организация Human Rights House Foundation заявила, что каждый должен иметь возможность свободно реализовывать свое право на мирный протест, без того чтобы зависеть от доброй воли властей или ее отсутствия.

«Белорусские власти должны немедленно и безо всяких условий освободить всех, кто был арестован за участие в протестах», — отметили докладчики.

Human Rights House Foundation также потребовала от Беларуси привести свое законодательство в соответствие со своими международными обязательствами относительно обеспечения права на мирный протест, перестать использовать президентские декреты в качестве способа управления, и отменить налог на тунеядцев, который, по ее словам, «нарушает человеческое достоинство».

Специальный докладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харашти констатировал, что внимательно следит за ситуацией, зная избыточную реакцию властей на любое проявление гражданского неповиновения.

«Повторяющийся из года в год без особых изменений шаблон властей реагировать на демонстрации насилием, делает возможным дальнейшее ухудшение ситуации. Опасность эскалации уже даже не гипотетична, а вполне реальна», — заявил спецдокладчик.

Миклош Харашти охарактеризовал декрет как «жестокий произвол», которая затрагивает более 470 000 белорусов: «Этих людей не просто назвали „паразитами общества“, но и требуют с них штраф в 250 долларов, равный средней зарплате в стране».

Он также сообщил, что представит свой отчет по декрету № 3 на совете по правам человека ООН в июне 2017 года.