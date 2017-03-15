Что будет с курсами валют, ценами на нефть и потребительскими ценами в Беларуси в 2017-м году? Эксперты компании «Альпари» и аналитики рынка «Форекс» поделились прогнозами на пресс-брифинге в Минске.

Нефть как мерило

По словам старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, белорусский рубль привязан к корзине валют, где половину веса составляет российский рубль (50%), остальное делят доллар и евро (30% и 20% соответственно).

Словом, судьба белорусского рубля зависит от российской валюты, которая во многом предопределяет цена на нефть – чем выше, тем лучше. Но едва добравшись до отметки 57 долларов за баррель, нефть «упала» до 51 доллара. Причина – резкий рост добычи сырья в США. Несмотря на договоренности ОПЕК о сокращении добычи в других стран.

Часть стран выполнили и даже перевыполнили план по сокращению производства нефти, а разработчики сланцевых месторождений в США воспользовались ситуацией и нарастили добычу, из-за чего запасы американской нефти достигли исторического максимума.

«Актуальный диапазон цен за баррель нефти в 2017 году – 50-55 долларов за баррель», – считает Иосуб. По его словам, стоит ждать снижения цены на нефть в российских рублях после резкого падения последних двух недель, а соответственно и обесценивания российской валюты. «К концу года – 66-67 российских рублей за доллар США», – уверен белорусский эксперт.

Впрочем, российский аналитик, директор инвестиционной академии Альпари Сергей Семенов с коллегой не согласился. «Сланцевая добыча не оправдала грандиозных надежд», «бума» распространения сланцевого газа и сланцевой нефти не будет, ведь более-менее серьезные месторождения есть только в США, – считает эксперт

А если цена на нефть будет понижаться, «сланцевая добыча» станет просто нерентабельной! – утверждает он. Семенов заявил, что, «вторым фактором», который в итоге приведет к росту нефтяных цен и укреплению российского рубля» стало то, что России вместе с Ираном удалось стабилизировать ситуацию в Сирии, и судя по всему – насовсем.

Так что какого-то «выброса» энергоресурсов из стран Ближнего Востока на европейский рынок (что могло бы привести к очередным колебаниям цены на нефть) – не предвидится. А значит, «серьезных перепадов курса российского рубля не будет».

За что мы переплачиваем

Российский рубль и его обесценивание – вопрос макроэкономики. Что касается реальной действительности, – мало кто в Беларуси хранит сбережения в российских рублях, чтобы чересчур переживать за колебания курса.

Ведь состояние материального дискомфорта у белоруса делится на три стадии: «нет денег», «совсем нет денег» и «придется менять доллары». Сейчас население рекордными темпами сдает свои долларовые сбережения в обменники. Что, в целом, играет на укрепление белорусского рубля.

«Белорусский рубль по отношению к корзине валют ведет себя предельно стабильно, – утверждает Вадим Иосуб. – И эта тенденция сохранится до конца года».

По идее, сильный белорусский рубль выгоден импортерам товаров и тем, кто их потребляет – населению. Ведь импортные составляющие задействованы, по сути, во всех отраслях производства. Чем стабильнее национальная валюта, тем выше зарплата и ниже цены. Но эта экономическая модель в Беларуси пока не работает.

Годами рост цен и потери в зарплатах белорусам объясняли скачками курса доллара и повышением цены на нефть. Но сегодня уже самый далекий от экономики человек понимает: доллар дешевеет, цены на нефть упали. Почему это не отражается в белорусских ценниках на товары и услуги? Почему белорусские цены не только не падают, но и регулярно «округляются» совсем не в пользу потребителя?

По словам Иосуба, ждать снижения потребительских цен не стоит.

«Производители совершенно не уверены, что белорусский рубль будет и дальше таким устойчивым. То есть в ценах заложены так называемые «инфляционные и девальвационные ожидания», – объясняет эксперт. – Это вопрос недоверия к репутации белорусского рубля как платежного средства, которая подрывалась в течении многих лет и быстро восстановиться не может».

То есть к ценам прибавляют «накрутку» на «всякий случай». Своеобразная страховка компаний, которые занимаются импортом. Если по каким – то причинам снова произойдут валютные скачки–перепады, рост инфляции – больше всего пострадают лишь конечные потребители товаров и услуг.

Лучше – в долларах

К тому же «сильный рубль» не выгоден так называемому «реальному сектору экономики», продукция которого идет на экспорт. Правда, только в том случае, если производитель работает на местном сырье. Расходы, зарплата, налоги – все в белорусских рублях. А на международном рынке за товар платят иностранной валютой. Выгода – разница между себестоимостью и ценой, полученной от продажи за рубежом.

Чтобы регулировать укрепление рубля, «излишки иностранной валюты, которые образовываются в банках от чистой продажи населением, покупаются Нацбанком для пополнения золотовалютного запаса».

Поэтому Вадим Иосуб однозначно советует хранить сбережения в долларах. Тут можно только добавить: «если они у вас еще остались».