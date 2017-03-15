МИНСК, 16 мар – Sputnik. Министерство труда и социальной защиты Беларуси подготовило и уже передало в правительство свои предложения по защите граждан, потерявших работу, одно из нововведений предусматривает возможность возмещать из бюджета таким лицам в течение полугода 60% их заработка.



© Sputnik Александр Поготов Федерация профсоюзов призывает быстрее ввести страховку от банкротства

Создание в Беларуси страховых гарантий для лиц, которые стоят под угрозой увольнения в результате оптимизации штатной численности организаций или ликвидации предприятия, обсуждается в стране с 2016 года.

"В нашем предложении мы рекомендуем развивать систему страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте", – сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

По его словам, страховой фонд будет сформирован в рамках действующей системы Фонда соцзащиты населения (ФСЗН), страхование от безработицы будет обязательным, как и социальное.

Однако, уточнил представитель Минтруда, получать такое пособие можно будет лишь в том случае, если гражданин зарегистрирован в службе занятости.

"Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну – и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%", – цитирует газета "Республика" слова Токуна. По его мнению, это несущественное увеличение, в то же время гражданин получает реальную защиту от безработицы.

"И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников", – сказал Токун.

Он отметил, что по методологии Международной организации труда в 2016 году реальная безработица в Беларуси составила 5,8% от экономически активного населения. Однако с учетом того, что учащиеся, студенты, пенсионеры, как правило, работу не ищут, в Минтруда считают, что он все же несколько ниже – 5,3%. "Кроме того, 5-6% – это естественный уровень безработицы для любой экономики", – подчеркнул Токун.

По данным Минтруда, всего за 2016 год в стране создано 71,4 тысячи новых рабочих мест, хотя правительство ставило задачу в 50 тысяч. На 2017-й планку подняли и ждут появления не менее 70 тысяч мест.