МИНСК, 16 мар – Sputnik. Люди, которые не желают работать за 250-400 рублей в месяц, должны понимать, что такой уровень зарплаты сложился из-за экономической ситуации в стране, заявил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси за январь составила 720,7 рубля, сократившись по сравнению с декабрем 2016 года сразу на 80 рублей.

"Понятно, не каждый хочет получать 250–400 рублей. Но такая уж сейчас ситуация. Хотя лично я этого понять не могу", – приводит газета "Республика" слова Токуна.

Представитель Минтруда отметил, что постоянно говорит безработным – когда ему нужна была работа, он соглашался на любые деньги.

"Не хочется быть банальным, но все же лучше синица в руке, чем журавль в небе", – подытожил Токун.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко во время последней пресс-конференции потребовал в 2017 году обеспечить средний уровень номинальных зарплат по стране в эквиваленте 500 долларов США. Он подчеркнул, что это требование должно быть выполнено неукоснительно, однако предупредил, что эмиссии "пустых денег" в экономику не будет.