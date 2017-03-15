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Минтруда: не все белорусы хотят работать за 250 рублей в месяц

16.03.2017 12:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар – Sputnik. Люди, которые не желают работать за 250-400 рублей в месяц, должны понимать, что такой уровень зарплаты сложился из-за экономической ситуации в стране, заявил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Минтруда: не все белорусы хотят работать за 250 рублей в месяц
© Sputnik/
Зарплаты в январе в Беларуси упали почти на 80 рублей

По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси за январь составила 720,7 рубля, сократившись по сравнению с декабрем 2016 года сразу на 80 рублей.

"Понятно, не каждый хочет получать 250–400 рублей. Но такая уж сейчас ситуация. Хотя лично я этого понять не могу", – приводит газета "Республика" слова Токуна.

Представитель Минтруда отметил, что постоянно говорит безработным – когда ему нужна была работа, он соглашался на любые деньги. 

"Не хочется быть банальным, но все же лучше синица в руке, чем журавль в небе", – подытожил Токун.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко во время последней пресс-конференции потребовал в 2017 году обеспечить средний уровень номинальных зарплат по стране в эквиваленте 500 долларов США. Он подчеркнул, что это требование должно быть выполнено неукоснительно, однако предупредил, что эмиссии "пустых денег" в экономику не будет. 

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве советуют безработным соглашаться устраиваться на работу за любые деньги.

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