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Лукашенко: надо обсудить с МВФ "один-два вопроса"

16.03.2017 13:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг встретился с главой миссии МВФ по республике Питером Долманом и обсудил с ним вопросы сотрудничества республики с фондом, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Беларусь и МВФ достаточно давно ведут переговоры о начале новой страховой программы для республики, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере до трех миллиардов долларов. На данный момент практически все вопросы урегулированы, кроме вопросов доведения до полной самоокупаемости тарифов на жилищно-коммунальные услуги и транспорт, а также системы поддержки государством социально уязвимых категорий населения.

Лукашенко: надо обсудить с МВФ "один-два вопроса"
© flickr.com/ frankieleon
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"Спасибо, что приехали в Беларусь и пришли по моей просьбе для того, чтобы мы могли с вами обсудить буквально один-два вопроса. И хочу сказать, что я не переговоры вести вас пригласил, потому что знаю, что вы активно сотрудничаете с нашими специалистами по проблематике отношений с МВФ. У меня есть пара вопросов, которые я хотел бы обсудить. Для меня и страны они очень важны", — сказал президент.

"Полагаю, что вопросы, по которым мы будем вести разговор, они и в информационном плане полезны для вас, ну и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается в Беларуси", — добавил Лукашенко.

Получение Беларусью кредита от МВФ крайне важно для страны, которая остро нуждается во внешних заимствованиях для финансирования своих обязательств по внешнему государственному долгу и поддержания реформ в экономике, жилищно-коммунальной и банковской сферах. По состоянию на начало года переговоры о новой программе с МВФ находились в не слишком активной фазе.

Ранее белорусские власти, в том числе и Лукашенко, заявляли о том, что Беларусь не пойдет на бездумное и резкое повышение тарифов на ЖКУ и транспорт, если это не будет сопровождаться ростом доходов населения и выстраиванием мощной системы адресной господдержки малоимущих граждан.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент пригласил главу миссии фонда не для того, чтобы вести переговоры, а чтобы обсудить несколько вопросов, которые будут МВФ полезны и в информационном...

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