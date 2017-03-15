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МНС к 1 апреля оформит изменения в идеологический декрет "о тунеядцах"
16.03.2017 13:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Министерство по налогам и сборам, а также Министерство труда и социальной защиты подготовят предложения по изменению декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" уже к 1 апреля текущего года, заявил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение марта "подкорректировать" декрет.
"Работа сейчас ведется. На основании этих изменений и будет, возможно, сокращено количество плательщиков и приняты меры, регулирующие порядок уплаты этого сбора", – цитирует
Он также уточнил, что доработкой декрета занимаются специалисты Минтруда и МНС.
При этом Муквич не стал говорить, какие органы будут заниматься администрированием в рамках документа. "При этом надо отметить, что налоговые органы готовы продолжать выполнять свои функции", – уточнил замминистра.
Ранее глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова заявила, что
Декрет "о тунеядцах" был принят в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Действие декрета вызвало в Беларуси недовольство значительной части общества, а по всей стране с февраля
Лукашенко 9 марта
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Доработкой декрета, вызвавшего протесты среди населения, занимаются специалисты Минтруда и МНС.
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