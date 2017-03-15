МИНСК, 16 мар – Sputnik. Министерство по налогам и сборам, а также Министерство труда и социальной защиты подготовят предложения по изменению декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" уже к 1 апреля текущего года, заявил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.



© Sputnik / Виктор Толочко Конституционный суд не выявил пробелов в декрете о тунеядцах

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение марта "подкорректировать" декрет.

"Работа сейчас ведется. На основании этих изменений и будет, возможно, сокращено количество плательщиков и приняты меры, регулирующие порядок уплаты этого сбора", – цитирует БелТА слова Муквича.

Он также уточнил, что доработкой декрета занимаются специалисты Минтруда и МНС.

При этом Муквич не стал говорить, какие органы будут заниматься администрированием в рамках документа. "При этом надо отметить, что налоговые органы готовы продолжать выполнять свои функции", – уточнил замминистра.

Ранее глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова заявила, что было неверным возложить исполнение положений декрета на налоговые органы – именно поэтому "письма счастья" получали те граждане, которые не должны были платить сбор.

Декрет "о тунеядцах" был принят в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Действие декрета вызвало в Беларуси недовольство значительной части общества, а по всей стране с февраля проходят как разрешенные, так и несанкционированные митинги против него.

Лукашенко 9 марта принял решение временно "заморозить" декрет , который он назвал идеологическим, – с граждан, признанных "тунеядцами", не будут взимать сбор до конца текущего года.