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Беларусь предлагает Ставрополью создавать СП с МАЗом, МТЗ и Амкодором

16.03.2017 13:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар — Sputnik. Беларусь предлагает Ставропольскому краю России создавать совместные предприятия по выпуску машиностроительной продукции, заявил президент страны Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого региона РФ Владимиром Владимировым.

В ходе встречи, которая состоялась в четверг в Минске, президент отметил, что республика и Ставропольский край имеют мощный потенциал для существенного наращивания товарооборота и запуска новых перспективных проектов. Глава государства подчеркнул, что Ставропольский край является одним из наиболее перспективных экономических партнеров Беларуси в России. В прошлом году объем взаимной торговли составил 140 миллионов долларов. После двух лет падения динамика его роста составила 9%.

Беларусь предлагает Ставрополью создавать СП с МАЗом, МТЗ и Амкодором
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Однако этого мало. Еще несколько лет назад товарооборот был на 100 миллионов долларов больше. Нам еще многое надо сделать, чтобы восстановить потерянное, а потом прибавить. Я абсолютно уверен, что Беларусь и Ставрополье с нашими мощными потенциалами, развитым агрокомплексом не устраивает сложившаяся ситуация. Поэтому ваш приезд расцениваем как стремление существенно прибавить во взаимной торговле и запустить новые перспективные проекты в отраслях, где мы интересны и полезны друг другу", — сказал Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба президента.

По мнению главы государства, назрела необходимость развития кооперационных связей в промышленности. "Нам известны ваши планы по сборке автомобилей с китайскими и европейскими компаниями. Нам следует подумать о создании совместных предприятий в Ставрополье и Беларуси. В перспективе, надеюсь, мы сможем организовать совместные предприятия, производство машин и агрегатов, всех конструкций, которые производятся в Беларуси и которые нужны вам. Наряду с развитием кооперации наши акционерные общества "МАЗ", "МТЗ", "Амкодор", "Белкоммунмаш" и другие готовы обеспечивать Ставропольский край своей продукцией в полном объеме: и пассажирской, и грузовой, и коммунальной, и дорожно-строительной техникой", — сказал белорусский президент.

По его словам, для повышения эффективности работы агропромышленного сектора Беларусь может предложить российскому региону современное технологическое оборудование для реконструкции молочно-товарных ферм. По его мнению, Ставрополье может ускорить темпы обновления парка сельхозтехники за счет увеличения закупок всей линейки нашей техники (и тракторов, и комбайнов) по различным схемам финансирования. С учетом планов Ставрополья по развитию виноградарства перспективно сотрудничество по поставкам специализированной техники, в том числе с МТЗ.

Беларусь также предлагает услуги по проектированию и строительству на Ставрополье под ключ различных объектов. В контексте развития оздоровительной инфраструктуры Кавказских минеральных вод Лукашенко предложил использовать белорусские строительные и отделочные материалы, мебель, бытовую технику для строительства и реставрации объектов санаторно-курортного назначения. При необходимости принять участие в данных работах могут и белорусские специалисты.

"Важной сферой взаимодействия может быть инновационное направление. Белорусские ученые готовы подключиться к реализации проектов, которые осуществляют их ставропольские коллеги в робототехнике и ресурсосбережении, геоинформатике и геофизике, микробиологии и биотехнологии", — сказал президент, подчеркнув, что Беларусь открыта для диалога по всем вопросам.

 
Теги: Минск
 
 
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