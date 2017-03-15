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"Экономика на пальцах" заглядывает в будущее IT-отрасли Беларуси и ПВТ. LIVE
16.03.2017 14:20 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 16 марта в 14.15.
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Сергей Чалый проанализирует эти новости и попробует спрогнозировать то, как будут развиваться события вокруг отрасли в будущем.
Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 16 марта в 14.15.
Ваши мнения оставляйте ниже.
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Сергей Чалый проанализирует новости вокруг ПВТ и попробует спрогнозировать то, как будут развиваться события вокруг отрасли в будущем.
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