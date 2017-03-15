﻿ "Экономика на пальцах" заглядывает в будущее IT-отрасли Беларуси и ПВТ. LIVE. 21.by
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"Экономика на пальцах" заглядывает в будущее IT-отрасли Беларуси и ПВТ. LIVE

16.03.2017 14:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 16 марта в 14.15.

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Трансляция также будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Очередная программа «Экономика на пальцах» будет посвящена стремительным событиям, которые развернулись вокруг Парка высоких технологий. Отставка Цепкало, встреча Лукашенко с IT-предпринимателем Виктором Прокопеней, назначение Всеволода Янчевского на пост главы администрации ПВТ.

Сергей Чалый проанализирует эти новости и попробует спрогнозировать то, как будут развиваться события вокруг отрасли в будущем.

Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 16 марта в 14.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

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Сергей Чалый проанализирует новости вокруг ПВТ и попробует спрогнозировать то, как будут развиваться события вокруг отрасли в будущем.

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