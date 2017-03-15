Программа появится в прямом эфире 16 марта в 14.15.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Трансляция также будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Очередная программа « Экономика на пальцах » будет посвящена стремительным событиям, которые развернулись вокруг Парка высоких технологий. Отставка Цепкало , встреча Лукашенко с IT-предпринимателем Виктором Прокопеней , назначение Всеволода Янчевского на пост главы администрации ПВТ.

Сергей Чалый проанализирует эти новости и попробует спрогнозировать то, как будут развиваться события вокруг отрасли в будущем.

Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 16 марта в 14.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

Смотрите также

Анонсированные изменения в декрет № 3 направлены на то, чтобы спустить его на тормозах?

На пути раскрепощения бизнеса есть опасность уткнуться в системные проблемы экономики