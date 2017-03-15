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Лукашенко встретился с главой миссии МВФ
16.03.2017 14:55 — Новости Экономики | БДГ
Александр Лукашенко провел 16 марта встречу с главой миссии Международного валютного фонда Питером Долманом.
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«Спасибо, что приехали в Беларусь и пришли по моей просьбе для того, чтобы мы могли с вами обсудить буквально 1-2 вопроса. И хочу сказать, что я не переговоры вести вас пригласил, потому что знаю, что вы активно сотрудничаете с нашими специалистами по проблематике отношений с МВФ. У меня есть пара вопросов, которые я хотел бы обсудить. Для меня и страны они очень важны», - заявил президент Беларуси.
При этом Лукашенко отметил, что вопросы, которые он хотел бы поднять во время встречи, будут полезны и для представителей МВФ, и для белорусской стороны. Подробностей встречи пресс-служба пока не сообщила.
Напомним, что ранее эксперты
Отметим, что накануне Лукашенко провел целый ряд довольно значимых встреч. Так, накануне Лукашенко
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Александр Лукашенко провел 16 марта встречу с главой миссии Международного валютного фонда Питером Долманом.
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