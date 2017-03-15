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Лукашенко встретился с главой миссии МВФ

16.03.2017 14:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Александр Лукашенко провел 16 марта встречу с главой миссии Международного валютного фонда Питером Долманом.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко поблагодарил Долмана за визит в Беларусь.

«Спасибо, что приехали в Беларусь и пришли по моей просьбе для того, чтобы мы могли с вами обсудить буквально 1-2 вопроса. И хочу сказать, что я не переговоры вести вас пригласил, потому что знаю, что вы активно сотрудничаете с нашими специалистами по проблематике отношений с МВФ. У меня есть пара вопросов, которые я хотел бы обсудить. Для меня и страны они очень важны», - заявил президент Беларуси.

При этом Лукашенко отметил, что вопросы, которые он хотел бы поднять во время встречи, будут полезны и для представителей МВФ, и для белорусской стороны. Подробностей встречи пресс-служба пока не сообщила.

Напомним, что ранее эксперты отмечали, что в сложившихся условиях перспективы сотрудничества МВФ и официального Минска выглядят весьма призрачно.  В начале февраля в Минфине Беларуси сообщили, что переговоры с МВФ продолжаются: консультации с Фондом Беларусь ведет постоянно, идет взаимодействие по бюджетным вопросам. Так, бюджет-2017, по словам Ермоловича, не противоречит ожиданиям МВФ, он сформирован с профицитом, предусматривает меры бюджетной консолидации. 

Отметим, что накануне Лукашенко провел целый ряд довольно значимых встреч. Так, накануне Лукашенко провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, а затем заявил на встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом о том, что в лице Беларуси в ЕС должны видеть страну, которая будет работать на объединение и стабильность в Европе. Провел лукашенко также встречу с первым вице-президентом ЕБРР Филиппом Беннеттом.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко провел 16 марта встречу с главой миссии Международного валютного фонда Питером Долманом.

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