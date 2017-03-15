Александр Лукашенко провел 16 марта встречу с главой миссии Международного валютного фонда Питером Долманом.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко поблагодарил Долмана за визит в Беларусь.

«Спасибо, что приехали в Беларусь и пришли по моей просьбе для того, чтобы мы могли с вами обсудить буквально 1-2 вопроса. И хочу сказать, что я не переговоры вести вас пригласил, потому что знаю, что вы активно сотрудничаете с нашими специалистами по проблематике отношений с МВФ. У меня есть пара вопросов, которые я хотел бы обсудить. Для меня и страны они очень важны», - заявил президент Беларуси.

При этом Лукашенко отметил, что вопросы, которые он хотел бы поднять во время встречи, будут полезны и для представителей МВФ, и для белорусской стороны. Подробностей встречи пресс-служба пока не сообщила.

Напомним, что ранее эксперты отмечали , что в сложившихся условиях перспективы сотрудничества МВФ и официального Минска выглядят весьма призрачно. В начале февраля в Минфине Беларуси сообщили , что переговоры с МВФ продолжаются: консультации с Фондом Беларусь ведет постоянно, идет взаимодействие по бюджетным вопросам. Так, бюджет-2017, по словам Ермоловича, не противоречит ожиданиям МВФ, он сформирован с профицитом, предусматривает меры бюджетной консолидации.