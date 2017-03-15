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Указ президента: урожай 2017 года застрахуют

16.03.2017 16:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2017 году", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Указ президента: урожай 2017 года застрахуют
© REUTERS Andrei Stasevich/BelTA
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Документом утвержден перечень сельхозкультур, скота и птицы, подлежащих обязательному страхованию в текущем году, а также соответствующие тарифы.

"В указе прописаны проценты возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели озимых культур сева 2016 года под урожай 2017 года и при гибели сева 2017 года, а также процент возмещения ущерба при гибели и вынужденном убое скота и птицы", – пояснили в пресс-службе.

Данный документ позволит организациям агропромышленного комплекса получать страховые выплаты в перечисленных случаях.

Обязательное страхование с господдержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы введено в Беларуси с 1 января 2008 года, страховщиком является Белгосстрах.

Минсельхозпрод Беларуси в 2017 году рассчитывает получить урожай зерна по сельхозорганизациям на уровне 8,8 миллиона тонн, а также собрать 1,28 миллиона тонн картофеля и 4,8 миллиона тонн сахарной свеклы, вырастить 528 тысяч тонн овощей. Ведомство уже определило площадь сева яровых культур в сельхозорганизациях – она составил более 2,4 миллиона гектаров. 

На проведение весенних полевых работ и подготовку к ним с января по май 2017 года планируется потратить почти 1,7 миллиарда рублей. 

В документах министерства также отмечается, что в целом на проведение сельхозработ в текущем году не хватает около 1,5 миллиарда рублей, в том числе 775 миллионов рублей на первые пять месяцев года.

 
Теги: Минск
 
 
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В указе главы государства также прописано, как будет возмещаться ущерб при пересеве сельхозкультур в случае гибели озимых посевов.

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