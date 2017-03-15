МИНСК, 16 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2017 году", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Документом утвержден перечень сельхозкультур, скота и птицы, подлежащих обязательному страхованию в текущем году, а также соответствующие тарифы.

"В указе прописаны проценты возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели озимых культур сева 2016 года под урожай 2017 года и при гибели сева 2017 года, а также процент возмещения ущерба при гибели и вынужденном убое скота и птицы", – пояснили в пресс-службе.

Данный документ позволит организациям агропромышленного комплекса получать страховые выплаты в перечисленных случаях.

Обязательное страхование с господдержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы введено в Беларуси с 1 января 2008 года, страховщиком является Белгосстрах.

Минсельхозпрод Беларуси в 2017 году рассчитывает получить урожай зерна по сельхозорганизациям на уровне 8,8 миллиона тонн, а также собрать 1,28 миллиона тонн картофеля и 4,8 миллиона тонн сахарной свеклы, вырастить 528 тысяч тонн овощей. Ведомство уже определило площадь сева яровых культур в сельхозорганизациях – она составил более 2,4 миллиона гектаров.

На проведение весенних полевых работ и подготовку к ним с января по май 2017 года планируется потратить почти 1,7 миллиарда рублей.

В документах министерства также отмечается, что в целом на проведение сельхозработ в текущем году не хватает около 1,5 миллиарда рублей, в том числе 775 миллионов рублей на первые пять месяцев года.