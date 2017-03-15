Средняя зарплата по предприятиям концерна «Беллесбумпром» к концу 2017 года прогнозируется на уровне 870 рублей. Об этом на пресс-конференции в Минске заявил председатель концерна Юрий Назаров.



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Александр Лукашенко поставил задачу достичь к концу 2017 года уровня средней зарплаты в 500 долларов. При этом он обозначил свое главное требование — рост заработной платы не должен превышать темпы роста производительности труда.

«Мы просчитали по каждому предприятию, разработали для себя программу действий, чтобы выйти на заданные главой государства параметры. В декабре 2017 года мы планируем выйти на 870 рублей по концерну в целом. К сожалению, мы не выходим на тысячу [рублей]. В среднем по году будет меньше. К сожалению, если мы поставим задачу выплатить больше, то входим в противоречие с тем, что не можем обеспечить такой рост производительности труда», — сказал Назаров.

При этом он отметил, что «это прогноз на сегодня» и «задача минимум, которую мы стране пообещали выполнить».

Глава концерна понимает, что «при низкой зарплате хороших специалистов на предприятии не удержишь». «Поэтому работа [по повышению зарплаты] постоянно идет», — сказал Юрий Назаров.

В «Беллесбумпроме» отметили, что впервые за три года удалось выйти на безубыточную работу. В 2016 году рентабельность продаж на госпредприятиях ведомства выросла с минус 1,1% в январе-июне до плюс 2,3% в июле-декабре. «Обеспечена хоть небольшая (0,7%), но положительная рентабельность. Это произошло впервые с 2014 года. В целом по предприятиям концерна по итогам 2016 года рентабельность продаж составила 1,9%», — отметили в концерне. Это стало одним из первых положительных результатов после проведенной модернизации.

Среди причин выхода на безубыточную работу Юрий Назаров назвал снижение затрат, что позволило снизить себестоимость выпускаемой продукции почти на 20%, а также проведение мероприятий по импортозамещению.

Глава «Беллесбумпрома» также в числе обнадеживающих факторов назвал рост цен на продукцию. В качестве примера он привел следующую статистику: в начале модернизации деревообрабатывающих предприятий древесно-стружечные плиты (ДСП) на экспортных рынках стоили 190−195 долларов за кубометр, затем цена упала до 65 долларов, в 2016 году цена выросла до 80 долларов, а в первом квартале этого года уже «100−105 евро». Это цены для поставок продукции «Ивацевичидрева» в Польшу, уточнил Назаров.