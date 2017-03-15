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Снимавший на видео задержание анархистов правозащитник получил 12 суток ареста

16.03.2017 17:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правозащитник Петр Маркелов получил 12 суток административного ареста. На марше присутствовал в качестве наблюдателя. Именно он в социальных сетях разместил жесткое видео задержания анархистов в троллейбусе.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Свидетельствующие в суде омоновцы заявили, что Маркелов был в колонне анархистов и в маске.

— Я транслировал в интернет все, что происходит. Снимал видео и фото. В том числе в троллейбусе, это было онлайн, — пояснил Маркелов на процессе.

Потом, по его словам, в троллейбус ворвались люди без формы, так он казался в РУВД.

— Группа людей в хвосте колоны скрывала лица масками. По ходу движения им неоднократно делались предупреждения, что на массовых мероприятиях запрещено скрывать лица. Они отказались снять маски, — рассказал ссвидетель по фамилии Чеуш.

— А лично этого человека видели? — уточнил судья. — И если лицо было закрыто, то как вы догадались что это он?

— Когда задержали, то сняли же маску… Продолжил его коллега, командир ОМОН по фамилии Хомин. — 25 марта был митинг, — начал рассказ омоновец. В зале засмеялись. — Ой, 15-го я имел ввиду.

Со стороны задержанного свидетелями выступили двое знакомых, они были на митинге. Они заявили, что Маркелов закон не нарушал, анархистом никогда не был, а фиксировал на видео происходящее.

Видео: Петр Маркелов

Адвокат задержанного попросила приобщить к материалам дела видео задержания, но суд отказал.

— Не в рамках данного административного дела, — заявил судья Вайтехович и вынес решение — 12 суток административного ареста.

 
 
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Свидетельствующие в суде омоновцы заявили, что Маркелов был в колонне анархистов и в маске.

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