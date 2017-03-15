﻿ Глава "Беллесбумпрома" упрекнул китайские компании в срыве сроков реализации крупных проектов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Глава "Беллесбумпрома" упрекнул китайские компании в срыве сроков реализации крупных проектов

16.03.2017 19:00 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Крупные проекты с китайскими генподрядчиками в Добруше и Светлогорске реализуются «с определенными проблемами». Об этом заявил 16 марта на пресс-конференции в Минске председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.


Фото: Иван Яриванович

В 2015 году должны были быть завершены проекты по производству сульфатной беленой целлюлозы на «Светлогорском ЦКК» и мелованных и немелованных видов картона в филиале холдинга «Белорусские обои» «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда». Суммарно инвестиционные затраты составляли 1,2 млрд долларов. Для их реализации были привлечены кредиты китайских банков. Однако сроки ввода производств в эксплуатацию постоянно переносились, что отразилось на финансовом положении белорусских заводов.

— Проект на Светлогорском ЦКК должен был быть реализован в конце 2015 года. И эту ответственность брал на себя генподрядчик в лице китайской корпорации инжиниринга САМСЕ, — напомнил журналистам Назаров. — Исполнение обязательств, в том числе страновых, по внешнему займу строились исходя из запуска завода в 2015 году. Когда мы не получили в том году целлюлозы, которую можно продать, то не оказалось и тех финансовых потоков, которые могли бы обеспечить погашение кредитов. Поэтому в 2016 году Минфин за счет республиканского бюджета начал исполнять обязательства Светлогорского ЦКК по внешнему займу. Это усугубило ситуацию, так как Минфин автоматически перекладывает на плечи предприятия выполнение обязательств. Отсюда и финансовое положение такое. Банки, видя, что сегодня идет неисполнение обязательств перед бюджетом, настороженно относятся к дополнительному кредитованию этого предприятия.

Вместе с тем Юрий Назаров надеется, что в ноябре, как и велел Александр Лукашенко, новое производство будет введено в эксплуатацию. Поставщики оборудования и САМСЕ запланировали в начале июля приступить к пусконаладочным работам. «Таким образом, мы в этом году получим первую продукцию, которая необходима для наших обойных и бумажных предприятий, предприятий, производящих санитарно-гигиеническую продукцию из импортной целлюлозы», — сказал Назаров.

Что касается завода в Добруше, то с китайской компанией Xuan Yuan Industrial Development был подписан график, согласно которому в июле также начнутся пусконаладочные работы.

— Я думаю, что к осени мы должны получить первую продукцию — картон, — заявил Назаров. — Тот картон, который мы сегодня производим из макулатуры, имеет ограниченную сферу применения. Например, он не может использоваться в пищевой промышленности. Получение картона в Добруше позволит нам значительно расширить сферу его применения и даст толчок для развитию новой большой ниши — производства упаковок из картона. Я считаю, что это одно из направлений развития предпринимательства.

По мнению главы «Беллесбумпрома», ввод этих двух производств позволит Беларуси с 2018 года не экспортировать круглую древесину, а полностью ее перерабатывать внутри страны, получая большую добавленную стоимость.

Планируется, что после выхода на проектную мощность завод в Светлогорске ежегодно будет перерабатывать около 2,5 млн куб. м древесины и выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму около 260 млн долларов. На заводе в Добруше из целлюлозы, полученной в Светлогорске, будет производиться 200 тыс. т картона в год на сумму 240 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупные проекты с китайскими генподрядчиками в Добруше и Светлогорске реализуются "с определенными проблемами". Об этом заявил 16 марта на пресс-конференции в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Снимавший на видео задержание анархистов правозащитник получил 12 суток ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика