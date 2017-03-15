Крупные проекты с китайскими генподрядчиками в Добруше и Светлогорске реализуются «с определенными проблемами». Об этом заявил 16 марта на пресс-конференции в Минске председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.



Фото: Иван Яриванович

В 2015 году должны были быть завершены проекты по производству сульфатной беленой целлюлозы на «Светлогорском ЦКК» и мелованных и немелованных видов картона в филиале холдинга «Белорусские обои» «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда». Суммарно инвестиционные затраты составляли 1,2 млрд долларов. Для их реализации были привлечены кредиты китайских банков. Однако сроки ввода производств в эксплуатацию постоянно переносились, что отразилось на финансовом положении белорусских заводов.

— Проект на Светлогорском ЦКК должен был быть реализован в конце 2015 года. И эту ответственность брал на себя генподрядчик в лице китайской корпорации инжиниринга САМСЕ, — напомнил журналистам Назаров. — Исполнение обязательств, в том числе страновых, по внешнему займу строились исходя из запуска завода в 2015 году. Когда мы не получили в том году целлюлозы, которую можно продать, то не оказалось и тех финансовых потоков, которые могли бы обеспечить погашение кредитов. Поэтому в 2016 году Минфин за счет республиканского бюджета начал исполнять обязательства Светлогорского ЦКК по внешнему займу. Это усугубило ситуацию, так как Минфин автоматически перекладывает на плечи предприятия выполнение обязательств. Отсюда и финансовое положение такое. Банки, видя, что сегодня идет неисполнение обязательств перед бюджетом, настороженно относятся к дополнительному кредитованию этого предприятия.

Вместе с тем Юрий Назаров надеется, что в ноябре, как и велел Александр Лукашенко, новое производство будет введено в эксплуатацию. Поставщики оборудования и САМСЕ запланировали в начале июля приступить к пусконаладочным работам. «Таким образом, мы в этом году получим первую продукцию, которая необходима для наших обойных и бумажных предприятий, предприятий, производящих санитарно-гигиеническую продукцию из импортной целлюлозы», — сказал Назаров.

Что касается завода в Добруше, то с китайской компанией Xuan Yuan Industrial Development был подписан график, согласно которому в июле также начнутся пусконаладочные работы.

— Я думаю, что к осени мы должны получить первую продукцию — картон, — заявил Назаров. — Тот картон, который мы сегодня производим из макулатуры, имеет ограниченную сферу применения. Например, он не может использоваться в пищевой промышленности. Получение картона в Добруше позволит нам значительно расширить сферу его применения и даст толчок для развитию новой большой ниши — производства упаковок из картона. Я считаю, что это одно из направлений развития предпринимательства.

По мнению главы «Беллесбумпрома», ввод этих двух производств позволит Беларуси с 2018 года не экспортировать круглую древесину, а полностью ее перерабатывать внутри страны, получая большую добавленную стоимость.

Планируется, что после выхода на проектную мощность завод в Светлогорске ежегодно будет перерабатывать около 2,5 млн куб. м древесины и выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму около 260 млн долларов. На заводе в Добруше из целлюлозы, полученной в Светлогорске, будет производиться 200 тыс. т картона в год на сумму 240 млн долларов.