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ПА ОБСЕ: в Беларуси заверили, что силовики проявят сдержанность в отношении демонстрантов
16.03.2017 21:43 — Новости Экономики | Tut.by
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, находящаяся с официальным визитом в Беларуси, выразила признательность руководству страны за заверения в том, что правоохранительные органы будут проявлять сдержанность в отношении участников акций против налога на тунеядство,
В организации отметили, что Муттонен подробно обсудила акции протестов, проходящих в стране, из-за декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» с президентом Беларуси Александром Лукашенко, главой МИД Владимиром Макеем и спикером парламента Владимиром Андрейченко.
Главу ПА ОБСЕ волновали также предполагаемые преследования журналистов и аресты лидеров оппозиции.
«Муттонен приняла к сведению и выразила признательность за заверения белорусского руководства в том, что правоохранительные органы будут проявлять сдержанность и уважать верховенство закона, а также обеспечат соблюдение права на свободу мирных собраний и свободу слова», — сказано в сообщении пресс-службы.
Она также приветствовала усилия страны по организации летней сессии ассамблеи в Минске и отметила роль Беларуси в содействии мирному урегулированию кризиса в Украине.
В Беларуси многолюдные акции протеста против налога на тунеядство идут уже месяц. 15 марта в Минске, Гродно и Могилеве
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