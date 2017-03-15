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ПА ОБСЕ: в Беларуси заверили, что силовики проявят сдержанность в отношении демонстрантов

16.03.2017 21:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, находящаяся с официальным визитом в Беларуси, выразила признательность руководству страны за заверения в том, что правоохранительные органы будут проявлять сдержанность в отношении участников акций против налога на тунеядство, сообщает пресс-служба ОБСЕ.


Кристин Муттонен. Фото: пресс-служба ОБСЕ

В организации отметили, что Муттонен подробно обсудила акции протестов, проходящих в стране, из-за декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» с президентом Беларуси Александром Лукашенко, главой МИД Владимиром Макеем и спикером парламента Владимиром Андрейченко.

Главу ПА ОБСЕ волновали также предполагаемые преследования журналистов и аресты лидеров оппозиции.

«Муттонен приняла к сведению и выразила признательность за заверения белорусского руководства в том, что правоохранительные органы будут проявлять сдержанность и уважать верховенство закона, а также обеспечат соблюдение права на свободу мирных собраний и свободу слова», — сказано в сообщении пресс-службы.

Она также приветствовала усилия страны по организации летней сессии ассамблеи в Минске и отметила роль Беларуси в содействии мирному урегулированию кризиса в Украине.

В Беларуси многолюдные акции протеста против налога на тунеядство идут уже месяц. 15 марта в Минске, Гродно и Могилеве прошли очередные «марши нетунеядцев», после которых начались задержания с применением силы. По данным правозащитников, только в столице задержано более полусотни человек. 16 марта состоялись суды: люди получили штрафы, а также аресты от 12 до 15 суток.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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