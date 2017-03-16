Вчера в Минске прошло подписание протокола о намерениях между руководством ставропольской компании «Полипак» и администрацией свободной экономической зоны (СЭЗ) «Гомель-Ратон». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.





Проект предполагает создание подразделения ставропольской компании на территории СЭЗ. Размещение производственной мощности в Беларуси упростит доступ компании на европейский рынок и сделает ее международным экспортером.

— Сегодня мы производим продукции примерно на 1 миллиард [российских] рублей в год. С реализацией проекта этот объем сможет быть удвоен за счет экспорта. Таким образом, вырастет не только потенциал компании, но и налоговые отчисления от ее работы в бюджет Ставрополья, — прокомментировал руководитель «Полипака» Игорь Зенов после церемонии подписания.

— Мы рассчитываем на то, что поставки оборудования для нового предприятия смогут начаться уже в этом году, — отметила глава администрации СЭЗ «Гомель-Ратон» Антонина Ежова.

Сроки осуществления и окончательная инвестиционная емкость проекта будут уточнены после согласования бизнес-плана его реализации.

На сегодня «Полипак» остается одним из лидеров по производству полимерной пищевой упаковки на постсоветском пространстве. В конце прошлого года компания объявила о возвращении на белорусский рынок и намерении выполнить заказы любого уровня сложности.