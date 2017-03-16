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Оштрафованный за участие в акции против декрета "о тунеядцах" Андрей Шарендо подал жалобу в Брестский областной суд
17.03.2017 07:21 — Новости Экономики | Tut.by
Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо,
В жалобе активист заявляет о нарушении своих прав на свободу и личную неприкосновенность, на мирные собрания и свободное выражение своего мнения, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.
Правозащитник напомнил, что Андрей Шарендо
6 марта суд Ленинского района Бреста признал Шарендо виновным в нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия (ч. 3 ст. 23.34 КоАП) и оштрафовал на 25 базовых величин (575 рублей) за участие в акции за отмену декрета № 3, которая прошла в Бресте 26 февраля.
Активист отказался давать показания в суде, заявив, что это политический процесс.
«Шарендо требует отмены постановления суда, считая незаконным и нарушающим его гражданские права», — дополнил правозащитник.
По его словам, жалоба направлена в областной суд 16 марта.
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Оштрафованный за участие в акции против декрета "о тунеядцах" Андрей Шарендо подал жалобу в Брестский областной суд
В жалобе активист заявляет о нарушении своих прав на свободу и личную неприкосновенность.
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