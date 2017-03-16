Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо, оштрафованный судом за участие в акции против декрета «о тунеядцах», подал жалобу в Брестский областной суд.





В жалобе активист заявляет о нарушении своих прав на свободу и личную неприкосновенность, на мирные собрания и свободное выражение своего мнения, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Правозащитник напомнил, что Андрей Шарендо был задержан в Бресте 3 марта около 18.30 в микрорайоне Восток. Его доставили в Ленинский РОВД и до суда поместили в изолятор временного содержания.

6 марта суд Ленинского района Бреста признал Шарендо виновным в нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия (ч. 3 ст. 23.34 КоАП) и оштрафовал на 25 базовых величин (575 рублей) за участие в акции за отмену декрета № 3, которая прошла в Бресте 26 февраля.

Активист отказался давать показания в суде, заявив, что это политический процесс.

«Шарендо требует отмены постановления суда, считая незаконным и нарушающим его гражданские права», — дополнил правозащитник.

По его словам, жалоба направлена в областной суд 16 марта.