В прошлом году достичь такого выполнения комбинату удалось, в частности, за счет присоединения к нему филиала «Хойникский завод железобетонных конструкций», где работает 120 человек.

Половина жилья строится в Мозыре

Из общей доли введенного в эксплуатацию жилья порядка 45 тыс. кв.м построено в Мозыре. Например, в июле прошлого года в микрорайоне Наровчизна предприятие сдало в эксплуатацию 11-этажный дом на 88 квартир без отделки по госзаказу. В нем были запроектированы двух- и трехкомнатные квартиры. Себестоимость строительства в доме получилась низкая и составила Br520/кв.м.

— Основной наш девиз — это правильное соотношение цены и качества. Поэтому вся команда настроена на то, чтобы строить качественнее и дешевле, — говорит Александр Соболев, генеральный директор ОАО «Мозырский ДСК». — В 2013 году нами были разработаны мероприятия, которые мы воплощали до 2016 года. Благодаря их реализации и новым проектным решениям нам удалось снизить стоимость квадратного метра жилья, сохранив при этом уровень комфорта проживания в домах и заработную плату на предприятии. За отчетный год она составила в среднем Br948. Мы поставляем на объекты изделия и готовые конструкции в белом цвете, что позволяет нам значительно сокращать сроки строительства объектов.



