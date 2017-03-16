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Мозырский ДСК готов строить в Минске жилье по $350/кв.м: компания выводит на рынок новые проекты
17.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В прошлом году достичь такого выполнения комбинату удалось, в частности, за счет присоединения к нему филиала «Хойникский завод железобетонных конструкций», где работает 120 человек.
Половина жилья строится в Мозыре
Из общей доли введенного в эксплуатацию жилья порядка 45 тыс. кв.м построено в Мозыре. Например, в июле прошлого года в микрорайоне Наровчизна предприятие сдало в эксплуатацию 11-этажный дом на 88 квартир без отделки по госзаказу. В нем были запроектированы двух- и трехкомнатные квартиры. Себестоимость строительства в доме получилась низкая и составила Br520/кв.м.
— Основной наш девиз — это правильное соотношение цены и качества. Поэтому вся команда настроена на то, чтобы строить качественнее и дешевле, — говорит Александр Соболев, генеральный директор ОАО «Мозырский ДСК». — В 2013 году нами были разработаны мероприятия, которые мы воплощали до 2016 года. Благодаря их реализации и новым проектным решениям нам удалось снизить стоимость квадратного метра жилья, сохранив при этом уровень комфорта проживания в домах и заработную плату на предприятии. За отчетный год она составила в среднем Br948. Мы поставляем на объекты изделия и готовые конструкции в белом цвете, что позволяет нам значительно сокращать сроки строительства объектов.
В январе 2017 года в микрорайоне № 7 «Бобры» по ул. Рыжкова для КУДП «УКС Мозырского района» ДСК построил 11-этажный 2-секционный дом без отделки на 88 квартир на коммерческой основе. Себестоимость квадратного метра жилья с учетом строительства инженерных коммуникаций и благоустройства составила Br569/ кв.м.
Рядом начато строительство еще одного дома.
Всего проектом предусмотрено строительство на площадке 4 жилых домов.
В текущем году комбинат также планирует построить в Мозыре 198-квартирный дом для работников НПЗ. В планах — строительство первого дома в микрорайоне № 3 с угловой блок-секцией.
В перспективе — строительство 3 домов вдоль реки Припять на ул. Советской.
География других строек
Кроме Мозыря комбинат осваивает рынки в других городах республики и в России. География строек обширна: Гомель, Бобруйск, Речица, Калинковичи, Минский район, Курск, Калуга и др.
В центре Гомеля в районе улиц Красной — Докутович на коммерческой основе ДСК возводит 9–11-этажный 2-секционный дом серии 90 на 80 квартир (первый пусковой комплекс), заказчиком которого выступает государственное предприятие «УКС города Гомеля».
За счет месторасположения и обременений (сноса, строительства инженерных сетей и благоустройства) цена реализации квадратного метра в УКСе составила Br900/кв.м.
Дом планируется к сдаче в конце марта — начале апреля 2017 года. Рядом с ним ДСК начнет строительство второго пускового комплекса.
В текущем году в Гомеле комбинат планирует приступить к строительству 18-этажного дома на ул. Сожской и 16-этажного — на ул. Фестивальной. Заказчиками будут выступать государственное предприятие «УКС города Гомеля» и ООО «УКС-Дронго».
В июне прошлого года сдан в эксплуатацию первый жилой одноподъездный дом с укороченной блок-секцией на 40 квартир в Бобруйске. На площадке расположены 2 однокомнатные и 2 двухкомнатные квартиры.
В текущем году ДСК начнет строительство в городе еще двух жилых домов с укороченной блок-секцией. Площадки выделены по указу Президента № 400. В настоящее время проект проходит экспертизу.
Перспективное направление — Минск
Мозырским ДСК заключен контракт на выполнение субподрядных работ по строительству 11-этажного 198-квартирного дома в Минском районе, заказчиком которого выступает группа компаний «А-100 Девелопмент».
Это новая серия домов комбината с угловой блок-секцией и набором квартир на площадке: 3 однокомнатные, 3 двухкомнатные и одна квартира-студия до 24 кв.м (всего в доме 6 малогабаритных квартир).
По расчетам предприятия себестоимость квартиры-студии составила примерно $11-12 тыс. Такие малогабаритные квартиры могут стать хорошим способом решения жилищной проблемы для студентов на период учебы в вузе в Минске или для творческих молодых людей, ведущих богемный образ жизни. Также они могут заинтересовать молодых врачей, работающих в Боровлянах и проживающих в общежитии.
— Это совершенно новый наш проект, под который были разработаны конструкции. В 2016 году он прошел госэкспертизу и имеет право на жизнь, — уточняет Александр Соболев. — В апреле текущего года мы завершаем монтаж этого дома. Претензий по качеству работ у заказчика к нам нет.
Впереди — строительство первого 19-этажного экспериментального жилого дома модернизированной серии в районе деревни Копище вблизи Минска, заказчиком которого выступает ООО «Си-трейдинг». В настоящее время проект проходит экспертизу.
— Мы работаем с этим заказчиком уже 4 года. Никогда между нами не было ни недопонимания, ни претензий друг к другу, — говорит Соболев.—Думаю, что на строительную площадку мы выйдем уже в IV квартале 2017 года.
Подобные19-этажки Мозырский ДСК планирует также построить в Бобруйске и Гомеле.
— По какой цене ваше предприятие может строить дома в Минске с учетом транспортных и других расходов?
— Думаю, что с учетом транспортировки продукции и командировочных расходов можно говорить о цене порядка Br700/кв.м, — отвечает на вопрос генеральный директор Мозырского ДСК.
Сегодня комбинат не ограничивается строительством домов в Минском районе. Предприятием уже заключены контракты на строительство двух 5-этажных жилых домов (одноподъездного и двухподъездного) в Дзержинске. Планируется, что ДСК выйдет на строительную площадку уже в марте текущего года. Заказчиком строительства объектов выступает ООО «НикаПроект».
ДСК активно осваивает рынки в России
— Наши давние друзья, с которыми мы сотрудничаем уже 5 лет, — курская компания «Инженер». Мы с ними заключили контракт до 2020 года на строительство шести 100-квартирных домов (10 квартир на площадке, из них 8 — однокомнатных и 2 — двухкомнатные) в Курске. Это составляет порядка 17% от общей мощности нашего предприятия, — рассказывает Александр Соболев.
Работает комбинат и в Калуге. До 2020 года в городе запланировано построить шесть 120-квартирных жилых домов.
Все дома по энергоэффективности относятся к классу В (высокий), квартиры в них пользуются спросом и нашли своего покупателя.
В 2016 году Мозырскому ДСК доводилось задание по экспорту строительных услуг в размере $2 млн 220 тыс. Фактическое выполнение составило $2 млн 520 тыс.
ДСК осваивает и рынок индивидуального домостроения
Предприятием разработан проект по малоэтажной застройке: сблокированные 2-этажные дома с гаражом и террасой и индивидуальным отоплением. Впервые применить его ДСК планирует в Мозыре в районе Наровчизна.
Участок под застройку выставлен на аукцион, в котором комбинат будет принимать участие. Если предприятие станет победителем торгов, здесь появится 12 таунхаусов.
Выпуск железобетонных конструкций для строительства индивидуальных жилых домов налажен уже три года назад. Такие дома собираются на месте застройки за три дня. Два комплекта конструкций для сборки домов общей площадью 156 кв.м реализованы в Минск по Br28 000.
— Планируете ли выступать в качестве заказчика?
— Все к этому идет, хочу я этого или не хочу. Думаю, что свой первый опыт в качестве заказчика строительства мы реализуем в Бобруйске, — отвечает генеральный директор предприятия.
— Почувствовали ли вы на своем комбинате кризис?
— Конечно. Хотя мы, не дожидаясь директив, стали реализовывать мероприятия по снижению стоимости уже в 2013 году. Это помогло нам увеличить выручку на одного работающего, снизить сроки строительства и повысить качество конструкций. Сегодня 97% всех работ на объектах мы выполняем собственными силами, не привлекая сторонних субподрядчиков, — отвечает Александр Соболев.
Сегодня на Мозырском ДСК работает 780 человек. Предприятие полностью погасило все краткосрочные и долгосрочные кредиты.
За высокие достижения и успехи в строительной деятельности комбинат неоднократно награждался различными дипломами и грамотами.
В 2016 году предприятие награждено еще одним дипломом за лучший строительный продукт года.
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В 2016 году ОАО «Мозырский ДСК» при мощности предприятия 70 тыс. кв.м в год сдало в эксплуатацию 94 тыс. кв.м жилья. Предприятие обеспечено работой и на 2017 год.
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