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Выделение Беларуси третьего транша кредита ЕФСР вновь откладывается

17.03.2017 08:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Дата проведения Совета Евразийского фонда стабилизации и развития, на котором должен рассматриваться вопрос о выделении Беларуси третьего транша кредита, не определена.

«Заседание совета евразийского фонда может инициировать председатель совета — министр финансов России. Пока соответствующее решение им не принято, и когда совет может состоятся, неизвестно», — сообщил БелаПАН собеседник, знакомый с ходом переговорного процесса о выделении евразийского кредита Беларуси.

При этом он отметил, что положительное решение по вопросу о выделении Беларуси третьего транша кредита (на 300 млн долларов) зависит от выполнения республикой условий кредитной программы.

Согласно кредитной программе, третий транш кредита Беларусь может получить в случае, если будет утверждена стратегия о реформировании сектора госпредприятий, а правительство примет решение о соцзащите уязвимых слоев населения и повысит пособие по безработице.

«Пока эти документы не утверждены. Без их принятия вряд ли третий транш евразийского кредита будет выделен Беларуси — это маловероятно», — подчеркнул в беседе с корреспондентом БелаПАН эксперт в финансовых кругах, знакомый с перспективами выделения Беларуси внешнего финансирования.

Как сообщалось, белорусские власти весной 2016 года подписали кредитную программу о получении из Евразийского фонда стабилизации и развития кредита на 2 млрд долларов, который предоставляется семью траншами. Для получения траншей белорусские власти должны реализовать комплекс мер по реформированию экономики.

На данный момент белорусская сторона получила два транша евразийского кредита — 500 млн долларов в марте 2016 года, 300 млн долларов — в июле. Минфин Беларуси ранее рассчитывал получить третий транш кредита ЕФСР (также на 300 млн долларов) в октябре 2016 года, однако этого не произошло.

Белорусские аналитики считают, что задержка с выделением траншей евразийского кредита — следствие нефтегазового спора между Москвой и Минском.

«Безусловно, нефтегазовый конфликт — основной барьер, который препятствует выделению очередного транша евразийского кредита Беларуси. Поэтому целесообразно скорейшее урегулирование этой конфликтной ситуации», — считает финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Беларусь и Россия более года не могут договориться о цене на газ. В связи с конфликтом в газовой сфере российское правительство во второй половине 2016 года приняло решение сократить поставки нефти в Беларусь.

 
 
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