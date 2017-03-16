Белорусские чиновники уговаривают белорусов работать за 100-200 долларов в месяц. Такая, мол, экономическая ситуация и ничего тут не поделаешь.

Об этом заявил в интервью газете “Рэспубліка” начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун. При этом он признал, что «не каждый хочет получать 250–400 рублей». «Но такая уж сейчас ситуация», - добавил он, не уточнив, почему такая ситуация сложилась в Беларуси.

Чиновник также отметил, что, когда ему нужна была работа, он соглашался на любые деньги. "Не хочется быть банальным, но все же лучше синица в руке, чем журавль в небе", – добавил Токун.

Напомним, что Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут.