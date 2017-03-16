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В Минтруда белорусам объяснили, зачем работать за 100-200 долларов
17.03.2017 10:32 — Новости Экономики | БДГ
Белорусские чиновники уговаривают белорусов работать за 100-200 долларов в месяц. Такая, мол, экономическая ситуация и ничего тут не поделаешь.
Об этом заявил в интервью
Чиновник также отметил, что, когда ему нужна была работа, он соглашался на любые деньги. "Не хочется быть банальным, но все же лучше синица в руке, чем журавль в небе", – добавил Токун.
Напомним, что Александр Лукашенко
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Белорусские чиновники уговаривают белорусов работать за 100-200 долларов в месяц. Такая, мол, экономическая ситуация и ничего тут не поделаешь.
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