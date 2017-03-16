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Гомельская «первичка» поглощает «вторичку», а цены на «хрущевки» стартуют от $15 тыс.
17.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Тенденции развития вторичного рынка жилья в Гомеле мы обсудили с Владимиром Пелепеем, директором АН «
Ежемесячно рынок прирастает на 100 квартир
По словам Владимира Пелепея, вторичный рынок жилья в Гомеле постоянно пополняется новыми квартирами на продажу. Так, например, если в сентябре прошлого года в базе насчитывалось порядка 1400 квартир, то на начало 2017 года их количество увеличилось до 1600. На 1 февраля в базе было уже 1700 квартир, еще через месяц — 1800.
— Сегодня в городе неоправданно высокими темпами развивается рынок долевого строительства. Основные государственные застройщики — УКС и ДСК — наращивают объемы строительства жилья для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из-за снижения покупательского спроса им приходится снижать цены на «долевку». Примерно год назад новостройки реализовывались в среднем по Br1000/кв.м. Сегодня
Видя такую ситуацию, люди стараются продать свои старые квартиры и улучшить жилищные условия на первичном рынке. «Мы отслеживаем тенденции рынка и постоянно подстраиваемся под него», — уточняет директор риэлтерской организации.
Что касается спроса, то он остается стабильным. Однако преимущественно продаются те квартиры, цены на которые соответствуют покупательской способности и реалиям рынка.
1/3 продавцов остаются сторонними наблюдателями
Директор агентства недвижимости рассказывает, что на рынке есть продавцы, которые нацелены на результат. Они заинтересованы в продаже квартиры, выставляют ее на рынок по адекватной цене и готовы идти на снижение.
Но есть продавцы, которые живут какими-то воспоминаниями прошлых лет, когда квартиры приближались к психологической отметке $1000/ кв.м. Сегодня на рынке примерно 1/3 продавцов остаются наблюдателями. Они смотрят на рынок со стороны, ждут для себя изменений в лучшую сторону.
За 4 месяца цены упали на 5-7%
— Когда наблюдаешь за рынком каждый день, то кажется, что на нем ничего не происходит. На мой взгляд, говорить о снижении цен за неделю на 0,5% или на 1% не совсем корректно. Скорее, в таких случаях речь идет о статистической погрешности. Говорить о тенденции рынка можно по итогам 3-4 месяцев, — высказывает свою точку зрения риэлтер.
Он констатирует, что с сентября прошлого года до начала 2017-го цены на «вторичку» в Гомеле снизились примерно на 5-7%. Если в сентябре самая востребованная на рынке двухкомнатная квартира в 9-этажном панельном доме в зависимости от состояния и района стоила в среднем $28-30 тыс., то в начале 2017 года цена на такую квартиру снизилась до $26-28 тыс.
Сроки реализации трех- и четырехкомнатных квартир более длительные. Тем не менее, они также подешевели примерно на 5%.
Несмотря на общее снижение, на сегодняшний день цена квадратного метра на квартиры на вторичном рынке Гомеля превышает цену «квадрата» на первичном рынке примерно на 10-20%, в первую очередь за счет метража.
Цены на «хрущевки» стартуют от $15 тыс.
Сегодня однокомнатную «хрущевку» в Гомеле можно купить за $15-19 тыс. Такая квартира в хорошем состоянии на среднем этаже в доме в центре города будет стоить порядка $21 тыс. Двухкомнатная «хрущевка» обойдется покупателю в $19-23 тыс., трехкомнатная — в $21-26 тыс.
Двухкомнатная квартира стандартных потребительских качеств в панельной девятиэтажке стоит в среднем $23-27 тыс., чешской планировки — $26-28 тыс.
В районе Ледового дворца цены на квартиры примерно на 10-15% выше, чем в среднем по городу.
Центром уже «переболели»
Раньше ценына квартирыв центре города были на 15-20% выше по сравнению с ценами в спальных районах. Тем не менее, люди с удовольствием их покупали, потому что это было престижно.
— Сегодня желание приобретать жилье в центре у людей пропало. Плюсы центра, которые были раньше, превратились в минусы: загазованность, определенная стесненность, старые коммуникации, — говорит Владимир. — Поэтому разница в ценах на квартиры в центре и «спальниках» снижается. Сейчас квартира в центре Гомеля по сравнению со спальным районом будет стоить дороже не более чем на 10%. Такой критерий выбора жилья, как престижность центра, уже утратился.
Как правило, при выборе нового жилья люди отдают предпочтение тому району, где они жили раньше. К тому же в городе хорошо налажено движение транспорта, и нет проблем добраться до любого, даже самого отдаленного района.
Квартиры в «сталинках», которые раньше также были престижными и дорогими, в центре города сейчас также продаются тяжело. Они требуют вложения больших денег в ремонт, что отпугивает людей.
Гомельчане выбирают Минск?
Владимир Пелепей рассказывает, что за 8 месяцев работы на рынке в агентство обратились не более 2-3 человек, которые продавали квартиры с целью переезда в столицу. Поэтому, по мнению директора риэлтерской компании, говорить об этом, как о тенденции, вряд ли стоит. Скорее, люди вынуждены менять местожительство с учетом жизненных обстоятельств.
Были случаи обращений в агентство минчан, которые пожелали переехать в Гомель.
Цены продолжают медленно падать
— До тех пор, пока спрос не начнет балансировать с предложением, мы будем наблюдать дальнейшую корректировку цен в сторону снижения, — говорит директор АН «Гид по недвижимости».
Он отмечает, что в конце прошлого года, в отличие от предыдущих лет, рынок вторичного жилья был инертным. Люди боялись, что может произойти очередная девальвация, и откладывали покупки на 2017 год.
— Возможно, благодаря отложенному спросу рынок был достаточно активным в январе и феврале 2017 года, — уточняет Владимир. — Думаю, что падение цен не будет бесконечным. Снижение ставки рефинансирования ведет к снижению процентных ставок по кредитам. Если кредиты станут более доступными, это положительно скажется на состоянии рынка.
Фото: Павел Садовский
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На вторичный рынок жилья Гомеля сильно «давит» своим предложением и ценами «первичка». На фоне дисбаланса спроса и предложения цены на «вторичку» продолжают...
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