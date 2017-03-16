За 4 месяца цены упали на 5-7%

— Когда наблюдаешь за рынком каждый день, то кажется, что на нем ничего не происходит. На мой взгляд, говорить о снижении цен за неделю на 0,5% или на 1% не совсем корректно. Скорее, в таких случаях речь идет о статистической погрешности. Говорить о тенденции рынка можно по итогам 3-4 месяцев, — высказывает свою точку зрения риэлтер.

Он констатирует, что с сентября прошлого года до начала 2017-го цены на «вторичку» в Гомеле снизились примерно на 5-7%. Если в сентябре самая востребованная на рынке двухкомнатная квартира в 9-этажном панельном доме в зависимости от состояния и района стоила в среднем $28-30 тыс., то в начале 2017 года цена на такую квартиру снизилась до $26-28 тыс.

Сроки реализации трех- и четырехкомнатных квартир более длительные. Тем не менее, они также подешевели примерно на 5%.

Несмотря на общее снижение, на сегодняшний день цена квадратного метра на квартиры на вторичном рынке Гомеля превышает цену «квадрата» на первичном рынке примерно на 10-20%, в первую очередь за счет метража.

Цены на «хрущевки» стартуют от $15 тыс.

Сегодня однокомнатную «хрущевку» в Гомеле можно купить за $15-19 тыс. Такая квартира в хорошем состоянии на среднем этаже в доме в центре города будет стоить порядка $21 тыс. Двухкомнатная «хрущевка» обойдется покупателю в $19-23 тыс., трехкомнатная — в $21-26 тыс.

Двухкомнатная квартира стандартных потребительских качеств в панельной девятиэтажке стоит в среднем $23-27 тыс., чешской планировки — $26-28 тыс.

Купить квартиру в Гомеле с тремя комнатами в 9-этажном доме можно в среднем за $29-33 тыс.

В районе Ледового дворца цены на квартиры примерно на 10-15% выше, чем в среднем по городу.



