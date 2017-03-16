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Кочанова: тунеядский декрет направлен на поддержку людей

17.03.2017 11:14 — Новости Экономики | БДГ  
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Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" помогает реализовать принципы социальной справедливости, заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова, представляя 16 марта на ОАО "Нафтан" в Новополоцке нового гендиректора Александра Демидова.

«Глава государства не единожды подчеркивал, что все решения, которые принимаются, направлены прежде всего на поддержку людей», - добавила она, передает БелТА.

По словам Кочановой, декрет №3 направлен на то, чтобы реализовать принципы социальной справедливости. «Это не экономический, не финансовый документ. Декрет - документ идеологический», - добавила она.

При этом вину за реализацию декрета она возложила на местные органы власти, которые должны оказать максимальное содействие гражданам в вопросах трудоустройства и «оперативно подключаться к решению проблем каждого конкретного человека», организовывать переквалифицию людей, чтобы они заняли вакантные места на предприятиях.

«Кроме того, в комитетах и управлениях по труду, занятости и соцзащите специально предусмотрены средства на открытие новых рабочих мест и т.д. Все эти вопросы должны находиться под пристальным вниманием руководителей местных органов власти», - подчеркнула глава Администрации президента.

Отметив, что заложенные в декрете базовые подходы абсолютно справедливы, она заявила, что что средства от уплаты сбора будут оставаться в местных бюджетах и направляться на детей. Правда, определять расходование будут местные власти самостоятельно – единой программы нет, а отчитываться за это они будут не перед простыми людьми, а на сессии Совета депутатов.

Напомним, что Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут. 

Также Лукашенко потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов. И дал приказ силовикам навести идеальный порядок на площадях и разобраться с "провокаторами".

Между тем белорусская оппозиция 16 марта передала в Администрацию президента Беларуси резолюцию с требованием отменить декрет «о тунеядцах».

 
 
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Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" помогает реализовать принципы социальной справедливости, заявила глава Администрации президента Наталья...

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