Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" помогает реализовать принципы социальной справедливости, заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова, представляя 16 марта на ОАО "Нафтан" в Новополоцке нового гендиректора Александра Демидова.

«Глава государства не единожды подчеркивал, что все решения, которые принимаются, направлены прежде всего на поддержку людей», - добавила она, передает БелТА .

По словам Кочановой, декрет №3 направлен на то, чтобы реализовать принципы социальной справедливости. «Это не экономический, не финансовый документ. Декрет - документ идеологический», - добавила она.

При этом вину за реализацию декрета она возложила на местные органы власти, которые должны оказать максимальное содействие гражданам в вопросах трудоустройства и «оперативно подключаться к решению проблем каждого конкретного человека», организовывать переквалифицию людей, чтобы они заняли вакантные места на предприятиях.

«Кроме того, в комитетах и управлениях по труду, занятости и соцзащите специально предусмотрены средства на открытие новых рабочих мест и т.д. Все эти вопросы должны находиться под пристальным вниманием руководителей местных органов власти», - подчеркнула глава Администрации президента.

Отметив, что заложенные в декрете базовые подходы абсолютно справедливы, она заявила, что что средства от уплаты сбора будут оставаться в местных бюджетах и направляться на детей. Правда, определять расходование будут местные власти самостоятельно – единой программы нет, а отчитываться за это они будут не перед простыми людьми, а на сессии Совета депутатов.

Напомним, что Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут.

Также Лукашенко потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов. И дал приказ силовикам навести идеальный порядок на площадях и разобраться с "провокаторами".