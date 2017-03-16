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В Минске судят участников "Марша рассерженных белорусов" месячной давности
17.03.2017 11:28 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня в суде Центрального района Минска проходит сразу два суда над участниками Марша рассерженных белорусов 17 февраля. Активиста Алекса Клименко и лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии.
Алекс Клименко в суд не явился, поэтому дело рассматривали без него. О том, что он делал рассказывали свидетели — участковые и замначальника Московского РУВД Сергей Астафьев. Он писал рапорт о нарушениях активиста.
— Обеспечивал порядок на несанкционированной акции. И обратил внимание на Клименко, потому что он принимал активное участие в мероприятии: выкрикивал лозунги и нес плакат «Калі ты ўжо здохнеш, вусаты дармаед?», — пояснил на суде Сергей Астафьев.
То же самое рассказывали и участковые Александр Левшунов и Артем Дубовик. Поскольку Клименко на суд не пришел, они опознавали его по фото, которые были в материалах дела.
— Где-то около 19.00 17 февраля Клименко шел с плакатом и выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь!», — рассказал Александр Левшунов.
— Что было написано на плакате? — уточнила судья Виктория Шабуня.
— Что-то про сдохнешь… Не помню точно.
— Не хотите повторять это? — уточнила судья.
Рассмотрение дела заняло около получаса. В итоге Алекс Клименко получил штраф в 1150 рублей (50 базовых величин) за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Следующим судья Виктория Шабуня будет рассматривать дела лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича.
Он явился на процесс и готовится к аресту: взял с собой пакет с вещами.
«
Несмотря на то, что акция была несанкционированной: организаторы лишь уведомили власти о своем желании помитинговать — сразу обошлось без задержаний. Уже после марша активисты стали получать повестки в суд.
Массовые задержания на акциях протеста начались после 9 марта, когда президент на год приостановил сбор налога на тунеядство. Уже на следующий день в Молодечно арестовали лидеров оппозиции. Всего за последние дни
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Сегодня в суде Центрального района Минска проходит сразу два суда над участниками Марша рассерженных белорусов 17 февраля. Активиста Алекса Клименко и лидера...
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