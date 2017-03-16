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В Минске судят участников "Марша рассерженных белорусов" месячной давности

17.03.2017 11:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сегодня в суде Центрального района Минска проходит сразу два суда над участниками Марша рассерженных белорусов 17 февраля. Активиста Алекса Клименко и лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии.

Алекс Клименко в суд не явился, поэтому дело рассматривали без него. О том, что он делал рассказывали свидетели — участковые и замначальника Московского РУВД Сергей Астафьев. Он писал рапорт о нарушениях активиста.

— Обеспечивал порядок на несанкционированной акции. И обратил внимание на Клименко, потому что он принимал активное участие в мероприятии: выкрикивал лозунги и нес плакат «Калі ты ўжо здохнеш, вусаты дармаед?», — пояснил на суде Сергей Астафьев.


Алекс Клименко на «Марше рассерженных белорусов». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

То же самое рассказывали и участковые Александр Левшунов и Артем Дубовик. Поскольку Клименко на суд не пришел, они опознавали его по фото, которые были в материалах дела.

— Где-то около 19.00 17 февраля Клименко шел с плакатом и выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь!», — рассказал Александр Левшунов.

— Что было написано на плакате? — уточнила судья Виктория Шабуня.

— Что-то про сдохнешь… Не помню точно.

— Не хотите повторять это? — уточнила судья.

Рассмотрение дела заняло около получаса. В итоге Алекс Клименко получил штраф в 1150 рублей (50 базовых величин) за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Следующим судья Виктория Шабуня будет рассматривать дела лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича.


Геннадий Федынич.

Он явился на процесс и готовится к аресту: взял с собой пакет с вещами.

«Марш рассерженных белорусов», который Николай Статкевич и Владимир Некляев собрали 17 февраля в центре Минска стал началом протестов по всей стране. Тогда около трех тысяч человек прошли от Октябрьской площади до здания Министерства по налогам и сборам на площади Независимости. Главное, чего добивались участники акции — отмена Декрета № 3 о так называемом тенеядстве.

Несмотря на то, что акция была несанкционированной: организаторы лишь уведомили власти о своем желании помитинговать — сразу обошлось без задержаний. Уже после марша активисты стали получать повестки в суд.

Массовые задержания на акциях протеста начались после 9 марта, когда президент на год приостановил сбор налога на тунеядство. Уже на следующий день в Молодечно арестовали лидеров оппозиции. Всего за последние дни осудили около сотни человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в суде Центрального района Минска проходит сразу два суда над участниками Марша рассерженных белорусов 17 февраля. Активиста Алекса Клименко и лидера...

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