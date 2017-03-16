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О чем договорились Беларусь и Ставропольский край России

17.03.2017 11:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусские предприятия откроют совместные производства в Ставропольском крае России. Речь идет как о традиционных тракторах и грузовиках, так и о легковом машиностроении. В свою очередь ставропольские бизнесмены готовы инвестировать в Беларусь.

Таковы первые итоги визита в Минск делегации этого российского региона во главе с губернатором Владимиром Владимировым, передает ОНТ.

Также Беларусь предлагает региону технику для развития виноградарства, белорусские строительные и отделочные материалы, мебель, бытовую технику для усовершенствования оздоровительной инфраструктуры группы курортов Кавказские Минеральные Воды. Также специалисты из Беларуси готовы принять участие в строительстве и реставрации объектов.

Кроме того, белорусские ученые готовы к совместным проектам от робототехники до биотехнологий. Техники предлагается поставлять в лизинг и по льготным кредитам сегодня обсуждали в правительстве. Обсуждались и совместные проекты в сфере машиностроения.

В свою очередь представители Ставропольского края подписали соглашение о создании в особой экономической зоне в Гомеле предприятия по производству пищевой упаковки.

Юридическую базу отношений главы правительств Беларуси и Ставропольского края закрепили в соглашении о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

В 2016 году товарооборот Беларуси и Ставропольского края после двухлетнего падения вырос на 9%, превысив 140 млн долларов. Из них белорусский экспорт составляет почти 100 млн, который включал поставки от тракторов до чулочно-носочных изделий и продуктов питания. В основе импорта – полимеры этилена, шерсть, счетчики подачи газа и минеральная вода.

Напомним, что в январе 2017 года сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси сложилось отрицательным и составило 25,4 млн долларов. В январе 2016 года сальдо было положительным – 74,3 млн долларов.

А согласно первой оценке в январе-феврале 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 14,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99% к уровню января-февраля 2016 года. Таким образом, он сократился на 1%.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Белорусские предприятия откроют совместные производства в Ставропольском крае России. Речь идет как о традиционных тракторах и грузовиках, так и о легковом...

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