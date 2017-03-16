|
О чем договорились Беларусь и Ставропольский край России
17.03.2017 11:41 — Новости Экономики | БДГ
Белорусские предприятия откроют совместные производства в Ставропольском крае России. Речь идет как о традиционных тракторах и грузовиках, так и о легковом машиностроении. В свою очередь ставропольские бизнесмены готовы инвестировать в Беларусь.
Таковы первые итоги визита в Минск делегации этого российского региона во главе с губернатором Владимиром Владимировым, передает
Также Беларусь предлагает региону технику для развития виноградарства, белорусские строительные и отделочные материалы, мебель, бытовую технику для усовершенствования оздоровительной инфраструктуры группы курортов Кавказские Минеральные Воды. Также специалисты из Беларуси готовы принять участие в строительстве и реставрации объектов.
Кроме того, белорусские ученые готовы к совместным проектам от робототехники до биотехнологий. Техники предлагается поставлять в лизинг и по льготным кредитам сегодня обсуждали в правительстве. Обсуждались и совместные проекты в сфере машиностроения.
В свою очередь представители Ставропольского края подписали соглашение о создании в особой экономической зоне в Гомеле предприятия по производству пищевой упаковки.
Юридическую базу отношений главы правительств Беларуси и Ставропольского края закрепили в соглашении о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.
В 2016 году товарооборот Беларуси и Ставропольского края после двухлетнего падения вырос на 9%, превысив 140 млн долларов. Из них белорусский экспорт составляет почти 100 млн, который включал поставки от тракторов до чулочно-носочных изделий и продуктов питания. В основе импорта – полимеры этилена, шерсть, счетчики подачи газа и минеральная вода.
Напомним, что в январе 2017 года сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси
А согласно первой оценке в январе-феврале 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 14,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99% к уровню января-февраля 2016 года. Таким образом, он
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские предприятия откроют совместные производства в Ставропольском крае России. Речь идет как о традиционных тракторах и грузовиках, так и о легковом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии