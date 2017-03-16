МИНСК, 17 мар — Sputnik. Укрепление сотрудничества, торговых и промышленно-кооперационных связей с российскими регионами уже много лет является одним из приоритетов для Беларуси, подтверждением этого стали итоги встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором Ставропольского края РФ Владимиром Владимировым.

В ходе встречи, которая состоялась в минувший четверг в Минске , президент отметил, что республика и Ставропольский край имеют мощный потенциал для существенного наращивания товарооборота и запуска новых перспективных проектов. Глава государства подчеркнул, что Ставропольский край является одним из наиболее перспективных экономических партнеров Беларуси в России.



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Нарастить товарооборот еще на 100 миллионов долларов

Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе встречи Лукашенко обозначил заинтересованность Беларуси в расширении торговли со Ставропольем и даже поставил конкретную задачу.

"Еще несколько лет назад товарооборот был на 100 миллионов долларов больше. Нам еще многое надо сделать, чтобы восстановить потерянное, а потом прибавить. Я абсолютно уверен, что Беларусь и Ставрополье с нашими мощными потенциалами, развитым агрокомплексом не устраивает сложившаяся ситуация. Поэтому ваш приезд расцениваем как стремление существенно прибавить во взаимной торговле и запустить новые перспективные проекты в отраслях, где мы интересны и полезны друг другу", — сказал Лукашенко.

По данным пресс-службы, в прошлом году объем взаимной торговли составил 140 миллионов долларов. После двух лет падения динамика его роста составила 9%.

Создать СП с МАЗом, МТЗ, "Амкодором" и "Белкоммунмашем"

В Минске заинтересованы и в создании совместных предприятий по сборке белорусской техники на территории Ставропольского края РФ.

Стоит отметить, что такая многолетняя стратегия белорусских промышленников дает свои плоды: выпускаемая сборочными СП в других странах белорусская техника имеет долю местной локализации и легче входит на рынки других стран, нежели чистый экспорт. Именно за счет такой стратегии наращивают свои поставки на внешние рынки белорусские гиганты, такие как "Гомсельмаш", МТЗ, МАЗ, "Бобруйскагромаш" и многие другие.

"Нам известны ваши планы по сборке автомобилей с китайскими и европейскими компаниями. Нам следует подумать о создании совместных предприятий в Ставрополье и Беларуси. В перспективе, надеюсь, мы сможем организовать совместные предприятия, производство машин и агрегатов, всех конструкций, которые производятся в Беларуси и которые нужны вам. Наряду с развитием кооперации наши акционерные общества "МАЗ", "МТЗ", "Амкодор", "Белкоммунмаш" и другие готовы обеспечивать Ставропольский край своей продукцией в полном объеме: и пассажирской, и грузовой, и коммунальной, и дорожно-строительной техникой", — сказал белорусский президент.

Ставрополье готово просить власти РФ поддержать такой бизнес

В ходе встречи Владимир Владимиров высказал большую заинтересованность предложениями белорусского президента. Он отметил, что сегодня на Ставрополье порядка 60% всех машин и тракторов — белорусского производства.



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"У нас 60% всех машин и тракторов — белорусского производства. Всего более 11 тысяч штук. А ежегодные потребности в обновлении машинного парка мы оцениваем примерно в 1,5 тысячи штук", — сказал он.

Владимиров добавил, что власти российского региона хотели бы вернуться и к вопросам сервиса и сборки такой техники.

"Мы готовы вступать в переговоры с Минторгом России по поддержке и субсидированию такого бизнеса, потому что видим в этом большую потребность. Сложнее с покупками белорусских комбайнов — сказывается близость "Ростсельмаша". Тем не менее 50-100 машин "Полесье" у нас также работают", — сказал он.

Со своей стороны Лукашенко отметил, что Ставрополье может ускорить темпы обновления парка сельхозтехники за счет увеличения закупок всей линейки нашей техники (и тракторов, и комбайнов) по различным схемам финансирования.

Сегодня такие схемы финансирования уже работают в ряде регионов РФ, кредитованием своих покупателей с господдержкой для закупки белорусской техники занимаются и некоторые банки Украины — у них с Беларусью подписаны соответствующие соглашения.

Минск поддержит АПК Ставрополья

Белорусский президент также сообщил, что Минск готов для повышения эффективности работы агропромышленного сектора Ставропольского края предложить российскому региону современное технологическое оборудование для реконструкции молочно-товарных ферм.



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С учетом планов Ставрополья по развитию виноградарства перспективно сотрудничество по поставкам специализированной техники, в том числе с МТЗ, сказал Лукашенко.

Что нам стоит дом построить

Беларусь также на протяжении последних лет активно работает в разных странах на рынках строительных услуг, возводя под ключ самые разные объекты — от жилых кварталов до объектов энергетики, дорог и газопроводов. Кроме того, под ключ был построен и недавно запущен в опытную эксплуатацию сложнейший инженерно-технологический объект — Гарлыкский ГОК по производству калийных удобрений в Туркменистане. Поэтому белорусские строители и инженеры имеют не только опыт работы за пределами страны, но уже наработали соответствующий авторитет в качестве поставщиков таких услуг. Это еще один способ для республики зарабатывать на экспорте услуг и улучшать внешнеторговое сальдо страны.

В ходе встречи с губернатором Ставропольского края Лукашенко предложил Владимирову услуги белорусских специалистов по проектированию и строительству на Ставрополье под ключ различных объектов.

В контексте развития оздоровительной инфраструктуры Кавказских минеральных вод Лукашенко предложил использовать белорусские строительные и отделочные материалы, мебель, бытовую технику для строительства и реставрации объектов санаторно-курортного назначения. При необходимости принять участие в данных работах могут и белорусские специалисты.

"Важной сферой взаимодействия может быть инновационное направление. Белорусские ученые готовы подключиться к реализации проектов, которые осуществляют их ставропольские коллеги в робототехнике и ресурсосбережении, геоинформатике и геофизике, микробиологии и биотехнологии", — сказал президент, подчеркнув, что Беларусь открыта для диалога по всем вопросам.

И о подарках

Как сообщает газета "СБ: Беларусь сегодня" , ставропольский губернатор привез белорусскому президенту два многозначительных подарка: знамя Победы от ставропольских ветеранов и пшеничный сноп.

По мнению газеты, эти подарки являются символом общей истории, "сытного настоящего и весьма урожайного будущего".

Что подарил белорусский президент российскому гостю, издание умалчивает.