По официальной информации Национального статистического комитета, в Беларуси уровень доходов населения в январе этого года был ниже аналогичного показателя 2016 года.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе 2017 года составили 95,5% к уровню января 2016 года. В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,2%.

За 2016 год доходы граждан Беларуси упали на 7,3% . Доходы населения уменьшаются с 2015 года. В январе 2016 года снижение составило 5,4% к январю 2015 года, в январе-феврале к аналогичному периоду предшествующего года — 6,4%, январе-марте — 6,5%, январе-апреле — 6,8%, январе-мае, январе-июне и январе-июле — 7%, январе-августе — 7,1%, январе-сентябре — 7,2%, январе-октябре — 7,3%, январе-ноябре — 7,5%.

При этом власти уверяют граждан, что в трудные экономические времена (а в Беларуси других, судя по всему, и не бывает) ни у кого нет возможности выбирать, а работать надо даже за 100-200 долларов в эквиваленте. Чиновники полагают, что лучше синица в руке, чем журавль в небе.

Между тем, в стране растет социальное напряжение: в разных городах Беларуси на протяжении последних недель проходят многочисленные акции протеста : люди выходят на площади своих городов с требованием отменить «тунеядский декрет» и высказывают свое недовольство ситуацией в стране. Многие жалуются на отсутсвие работы как таковой.

Власти же дают совершенно оторванные от реальности обещания трудоустроить почти полмиллиона безработных и дать всем зарплату «по 500» . Беларусь необоснованное повышение зарплат уже проходила: чуда после выборов 2010 года не случилось, ведь доведя зарплаты до максимума ради политических «плюшек», власть ввела государство в сильнейший кризис за всю суверенную историю страны.

Напомним, что по официальным данным, безработица в 2016 году достигла 5,8% от экономически активного населения, или около 400 тысяч человек от 7 миллионов трудоспособного населения страны.