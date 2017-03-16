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Доходы в Беларуси продолжают падать
17.03.2017 12:01 — Новости Экономики | БДГ
По официальной информации Национального статистического комитета, в Беларуси уровень доходов населения в январе этого года был ниже аналогичного показателя 2016 года.
Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе 2017 года составили 95,5% к уровню января 2016 года. В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,2%.
За 2016 год доходы граждан Беларуси
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По официальной информации Национального статистического комитета, в Беларуси уровень доходов населения в январе этого года был ниже аналогичного показателя 2016...
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