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Мнение. Очередной абсурд в цифрах: простая арифметика идеи Минтруда по "защите" безработных
17.03.2017 11:53 — Новости Экономики | Tut.by
Минтруда и соцзащиты, наконец,
Страхование от безработицы Минтруда предлагает сделать обязательным. Цена вопроса, то есть ежемесячный взнос — 0,5% от фонда оплаты труда. При этом нагрузка на фонд отплаты труда в Беларуси и так высока — только отчисления в ФСЗН достигают 35% от него (1% от зарплаты удерживают с работника, 34% — платит наниматель). Страховку от безработицы предлагают разделить поровну — работник будет платить в ФСЗН не 1%, а 1,25%, работодатель — 34,25%.
— НИИ труда сделал «научное обоснование» внедрения страхования по безработице. Минтруда объявило о том, что мы будем платить 0,5% от зарплаты, чтобы те, кто потеряет работу, получали 60% от зарплаты на протяжении полугода, —
В каждый данный момент времени таких получателей будет насчитываться 5−6% от экономически активного населения, или примерно 8% от общего числа плательщиков страхового взноса. Грубо говоря, 250 тысяч человек потребуют 60% от зарплаты каждый месяц. Это 1 млрд 300 млн BYN в год. За год работающие (и делающие отчисления в ФСЗН) успеют накопить только 140−150 млн BYN. Итого дефицит нового фонда — больше 1 млрд BYN в год. Огромные деньги, которые, видимо, придется «достать» из бюджета.
Можно предположить, что расчеты и обоснования делались из уровня зарегистрированной безработицы, который в Беларуси традиционно очень низкий — меньше 1% от экономически активного населения. И если из-за нынешнего десятидолларового пособия люди не спешат регистрироваться в службе занятости, то ради 60% былой зарплаты фактически безработные, которых, по официальным данным, в прошлом году оказалось
Впрочем, нынешних безработных страхование уже не спасет — они остались не у дел, не имея страховки. Более того, не понятно, как быстро после начала уплаты взносов можно будет рассчитывать на новое пособие в случае ее потери.
— Если же платить безработным пособие в размере прожиточного минимума в течение тех же 6 месяцев, то это потребует примерно 550−600 млн BYN в год. Из бюджета. Без дополнительного налога. С социальной защитой тех, кто уже потерял работу и еще не начал платить новые страховые взносы. Неужели так сложно прикинуть «на коленке», коллеги??? Зачем пытаться перехитрить самих себя? — недоумевает Чубрик.
Как
— На мой взгляд, эта система буквально соткана из проблем и ее введение в Беларуси нецелесообразно. Аргументы примерно такие.
1. Проблема безработицы обострилась сейчас и продолжит обостряться в ближайшее время. Безработица — одна из основных причин бедности. Однако система страхования по безработице начинает работать спустя некоторое время, поскольку требует накопления взносов. Следовательно, в краткосрочном периоде (речь идет о нескольких годах) она не поможет защитить безработных, и Беларусь столкнется с ростом бедности.
2. Система страхования по безработице предполагает накопление взносов, что в условиях рисков макроэкономической нестабильности может быть чревато обесценением собранных средств.
3. Накопления формируются из дополнительных взносов (аналогично взносу в ФСЗН), что в условиях и без того высокой нагрузки на фонд заработной платы еще более снижает стимулы к формальной занятости.
4. Целью страхования по безработице является сглаживание потребления. Для эффективного сглаживания потребления необходимо установить высокую «норму замещения» (размер пособия по отношению к прошлой зарплате), а это существенно снижает стимулы искать работу. Как показывает опыт стран, в которых внедрена система страхования по безработице, по-настоящему эффективных способов противостоять этому не существует.
5. При искаженных стимулах (а также при наличии структурной безработицы) продолжительность получения пособия вырастает, что увеличивает нагрузку на систему и делает ее неустойчивой. То есть она может столкнуться с той же проблемой, с которой уже столкнулся ФСЗН: дефицит, требующий постоянного финансирования из бюджета.
6. Система страхования по безработице предполагает перераспределение средств от более мобильных и квалифицированных специалистов (имеющих минимальный риск потери работы) к менее мобильным и квалифицированным. Это тоже искажает стимулы работников: первые будут стремиться уклоняться от уплаты налогов, вторые — от предложений низкооплачиваемой работы.
Среди возможных решений Чубрик выделял два:
1. Бедность среди безработных можно снизить гораздо меньшими средствами, просто повысив пособие по безработице до уровня прожиточного минимума, а также предусмотрев возможность более длительной поддержки в случае структурной безработицы.
2. Если отменить институт срочных трудовых договоров, то в рамках бессрочных контрактов увольнение по инициативе нанимателя потребует обязательной выплаты выходного пособия. Такое пособие (скажем, в размере трехмесячного оклада) может зачисляться на индивидуальные счета уволенных работников и использоваться для выплаты дополнительного пособия по безработице (скажем, в течение шести месяцев в размере половины оклада). Это обеспечит сглаживание потребления без искажения стимулов к поиску работы.
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