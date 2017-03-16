Минтруда и соцзащиты, наконец, озвучило детали того, как может выглядеть давно ожидаемое страхование от безработицы. Ключевой момент предложений, переданных в правительство еще в начале февраля, — в течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте. На фоне нынешнего мизерного пособия предложение фантастическое. Но реально ли его воплотить в жизнь?



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Страхование от безработицы Минтруда предлагает сделать обязательным. Цена вопроса, то есть ежемесячный взнос — 0,5% от фонда оплаты труда. При этом нагрузка на фонд отплаты труда в Беларуси и так высока — только отчисления в ФСЗН достигают 35% от него (1% от зарплаты удерживают с работника, 34% — платит наниматель). Страховку от безработицы предлагают разделить поровну — работник будет платить в ФСЗН не 1%, а 1,25%, работодатель — 34,25%.

— НИИ труда сделал «научное обоснование» внедрения страхования по безработице. Минтруда объявило о том, что мы будем платить 0,5% от зарплаты, чтобы те, кто потеряет работу, получали 60% от зарплаты на протяжении полугода, — пишет директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик. — Немного расчетов. Средняя продолжительность безработицы в те годы, когда удавалось узнать реальную статистику, составляла 7 месяцев. Для удобства предположим, что человек, потерявший работу, находит ее через полгода. То есть как раз получает 60% от зарплаты в течение 6 месяцев — итого на каждого нового безработного из страхового фонда придется потратить 3,6 зарплаты. Допустим, средней зарплаты.

В каждый данный момент времени таких получателей будет насчитываться 5−6% от экономически активного населения, или примерно 8% от общего числа плательщиков страхового взноса. Грубо говоря, 250 тысяч человек потребуют 60% от зарплаты каждый месяц. Это 1 млрд 300 млн BYN в год. За год работающие (и делающие отчисления в ФСЗН) успеют накопить только 140−150 млн BYN. Итого дефицит нового фонда — больше 1 млрд BYN в год. Огромные деньги, которые, видимо, придется «достать» из бюджета.

Можно предположить, что расчеты и обоснования делались из уровня зарегистрированной безработицы, который в Беларуси традиционно очень низкий — меньше 1% от экономически активного населения. И если из-за нынешнего десятидолларового пособия люди не спешат регистрироваться в службе занятости, то ради 60% былой зарплаты фактически безработные, которых, по официальным данным, в прошлом году оказалось 5,8% от экономически активного населения , непременно зарегистрируются. Более того, существенно ниже оказывается и срок поиска «реальными» и «зарегистрированными» безработными — семь месяцев против двух.

Впрочем, нынешних безработных страхование уже не спасет — они остались не у дел, не имея страховки. Более того, не понятно, как быстро после начала уплаты взносов можно будет рассчитывать на новое пособие в случае ее потери.

— Если же платить безработным пособие в размере прожиточного минимума в течение тех же 6 месяцев, то это потребует примерно 550−600 млн BYN в год. Из бюджета. Без дополнительного налога. С социальной защитой тех, кто уже потерял работу и еще не начал платить новые страховые взносы. Неужели так сложно прикинуть «на коленке», коллеги??? Зачем пытаться перехитрить самих себя? — недоумевает Чубрик.

Как ранее писал директор Исследовательского центра ИПМ, Всемирный банк некоторое время назад подготовил для белорусского правительства конкретные предложения по изменению системы социальной помощи безработным. Если кратко, то речь шла о комплексе мер, одни из которых эффективны в краткосрочном периоде (повышение пособия по безработице, выплачиваемого из бюджета), другие — направлены на сглаживание потребления в случае потери работы и рассчитаны на более долгосрочную перспективу (страхование по безработице, где пособие выплачивается из средств, накопленных за счет дополнительных взносов нанимателя и/или работника). Но белорусские власти пока говорят только о страховании.

— На мой взгляд, эта система буквально соткана из проблем и ее введение в Беларуси нецелесообразно. Аргументы примерно такие.

1. Проблема безработицы обострилась сейчас и продолжит обостряться в ближайшее время. Безработица — одна из основных причин бедности. Однако система страхования по безработице начинает работать спустя некоторое время, поскольку требует накопления взносов. Следовательно, в краткосрочном периоде (речь идет о нескольких годах) она не поможет защитить безработных, и Беларусь столкнется с ростом бедности.

2. Система страхования по безработице предполагает накопление взносов, что в условиях рисков макроэкономической нестабильности может быть чревато обесценением собранных средств.

3. Накопления формируются из дополнительных взносов (аналогично взносу в ФСЗН), что в условиях и без того высокой нагрузки на фонд заработной платы еще более снижает стимулы к формальной занятости.

4. Целью страхования по безработице является сглаживание потребления. Для эффективного сглаживания потребления необходимо установить высокую «норму замещения» (размер пособия по отношению к прошлой зарплате), а это существенно снижает стимулы искать работу. Как показывает опыт стран, в которых внедрена система страхования по безработице, по-настоящему эффективных способов противостоять этому не существует.

5. При искаженных стимулах (а также при наличии структурной безработицы) продолжительность получения пособия вырастает, что увеличивает нагрузку на систему и делает ее неустойчивой. То есть она может столкнуться с той же проблемой, с которой уже столкнулся ФСЗН: дефицит, требующий постоянного финансирования из бюджета.

6. Система страхования по безработице предполагает перераспределение средств от более мобильных и квалифицированных специалистов (имеющих минимальный риск потери работы) к менее мобильным и квалифицированным. Это тоже искажает стимулы работников: первые будут стремиться уклоняться от уплаты налогов, вторые — от предложений низкооплачиваемой работы.

Среди возможных решений Чубрик выделял два:

1. Бедность среди безработных можно снизить гораздо меньшими средствами, просто повысив пособие по безработице до уровня прожиточного минимума, а также предусмотрев возможность более длительной поддержки в случае структурной безработицы.

2. Если отменить институт срочных трудовых договоров, то в рамках бессрочных контрактов увольнение по инициативе нанимателя потребует обязательной выплаты выходного пособия. Такое пособие (скажем, в размере трехмесячного оклада) может зачисляться на индивидуальные счета уволенных работников и использоваться для выплаты дополнительного пособия по безработице (скажем, в течение шести месяцев в размере половины оклада). Это обеспечит сглаживание потребления без искажения стимулов к поиску работы.