Ставки патентных пошлин будут снижены в Беларуси с 2018 года, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь», предусматривающий оплату плательщиками патентной пошлины в белорусских рублях по ставкам, установленным в базовых величинах на дату осуществления платежа. «Ведется работа по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс Беларуси в части снижения ставок патентных пошлин. Планируется, что изменения и дополнения вступят в силу с 1 января 2018 года. Вопрос о том, насколько будут снижены ставки, сейчас прорабатывается», — проинформировал руководитель ГКНТ.

По его словам, в Беларуси создается интернет-портал для электронной подачи заявок на объекты интеллектуальной собственности. С его помощью подать документы в Национальный центр интеллектуальной собственности можно будет, используя электронную цифровую подпись. Внедрение автоматизированной информационной системы планируется до конца 2017 года.