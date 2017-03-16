Процесс вовлечения неиспользуемого и неэффективного используемого государственного имущества в оборот не сводится к аренде: более 2/3 арендаторов, пожелавших в 2016 году выкупить государственные объекты недвижимости, уже стали их собственниками, говорится в сообщении Госкомитета по имущества.

В прошлом году госорганами был проработан вопрос о продаже арендаторам 162 объектов. Было продано 103 объекта на сумму 6,4 млн рублей. От приобретения 27 объектов арендаторы отказались, сославшись на недостаток средств. Договоры купли-продажи еще по 13 объектам находятся на подписи. В отношении 10 объектов в выкупе отказано по причине недобросовестности арендаторов, а также в связи с необходимостью использовать сданный в аренду объект арендодателем в собственных целях, говорится в сообщении ГКИ.

В тоже время, поднятый бизнес-сообществом вопрос об установлении исчерпывающего перечня оснований, при наличии которых добросовестному арендатору, арендующему государственное имущество более трех лет, может быть отказано в приобретении этого имущества, включен в проект, направленный на совершенствование указа главы государства № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом». В связи с тем, что эта норма вызвала много вопросов при согласовании проекта из-за отсутствия на практике проблем при реализации арендуемого длительное время госимущества, Госкомитет по имуществу обратился к союзам предпринимателей представить по этому вопросу дополнительную аргументацию.

В настоящее время проводится рыночная оценка 9 объектов, согласованных с арендаторами к продаже. Работа в отношении продажи объектов недвижимости, находящихся в госсобственности, по рыночной стоимости юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, арендующим их более трех лет, будет продолжена, отметили в ГКИ.

Кроме того, вступившим в силу с 1 января 2017 года указом № 421, установлен понижающий коэффициент 0,4 при осуществлении арендаторами госимущества и имущества хозобществ с долей государства более 50% любых видов деятельности вне населенных пунктов, а также в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и в большинстве городов районного подчинения (кроме Борисова, Жлобина, Заславля, Лиды, Мозыря, Молодечно, Орши, Полоцка, Речицы, Светлогорска, Слуцка, Солигорска).

Также для имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена возможность передачи недвижимости в безвозмездное пользование для оказания бытовых услуг в сельских населенных пунктах. Введен коэффициент 0,5 за площади, арендуемые резидентами научно-технологических парков.

Директивой президента № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» предусмотрено право преимущественного приобретения находящегося в госсобственности имущества (кроме земельных участков) субъектам предпринимательской деятельности, арендующим данное имущество не менее трех лет. Приобрести названное имущество можно с рассрочкой платежа на пять лет.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству обязанность собственника по принятию решения об отчуждении имущества, сданного в аренду, не установлена.

Только после принятия собственником имущества данного решения у арендатора появляется преимущественное право на приобретение арендуемого им объекта. Вместе с тем это не является преградой для обращения к арендодателю с предложением рассмотреть вопрос о возможности продажи сдаваемого в аренду имущества.