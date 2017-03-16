При оптимизации в госаппарате необходимо отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросу оптимизации численности работников государственных органов.

«Одним из необходимых условий для повышения эффективности государственной власти является постоянное совершенствование управленческой системы и ее механизмов. Здесь мы должны добиваться результатов, конечно же, не числом, а умением. Не раздувать бюрократический аппарат, а системно формировать компактную структуру и эффективную модель управления. И это надо делать постепенно. Это не разовый акт, привязанный к какому-то конкретному числу», — подчеркнул президент.

«Прежде всего нам следует мгновенно отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны. Каждый человек, который работает в государственных структурах, должен иметь перед собой определенную цель и выполнять определенные задачи. Если эти люди таким образом загружены, значит, они дадут результат», — считает глава государства.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что оптимизация вовсе не подразумевает одного только сокращения количества работников. Речь идет о повышении качества работы госаппарата в целом. «Неправильно поступают те, которые видят в оптимизации функционирования государственных органов только сокращение численности. Если пойдем этим путем, большого эффекта не достигнем. Надо посмотреть на все процессы, которые происходят в государственных органах страны, — уверен президент. — На это, кстати, обращает внимание и население, когда мы проводим социологические опросы. И, встречаясь на совещании с представителями силовых структур, я говорил о том, что нам надо оптимизировать процессы. От этого мы можем получить гораздо больший эффект».

Глава государства напомнил, что в 2013 году уже были предприняты определенные шаги. Сейчас необходимо продолжить эту работу, уделив больше внимания качеству всей управленческой деятельности. «Поэтому правительству и Администрации президента было поручено проработать и внести на рассмотрение системные предложения. Главная цель в этом деле — избавить государственные органы от дублирующих и несвойственных функций, а самое главное — дебюрократизировать процесс принятия управленческих решений, — сказал Александр Лукашенко. — У нас часто бывает, когда решение уже принято, в том числе и президентом, и его надо формализовать, то есть облечь в какой-то документ (указ, декрет, распоряжение, поручение). Тем не менее месяцами будем ходить друг за другом, чтобы придать этому решению соответствующую форму».

Президент обратил внимание, что хотел бы тщательно и всесторонне обсудить представленные предложения по оптимизации деятельности госорганов, чтобы в дальнейшем были приняты правильные решения. «За этим стоят конкретные люди. Надо признать, что в целом (в семье, конечно, не без недостатков) в государственных структурах работают самые грамотные, опытные и подготовленные люди, от которых зависит функционирование государства. Наплевательски относиться к этим людям и резать по живому, не следует», — заявил Александр Лукашенко.

Также было подчеркнуто, что госорганы небольших городов, районов, а также поселковые и сельские советы не нуждаются в сокращениях. «Это они сами посмотрят. Если каких-то полторы ставки не нужны, они сократят и добавят зарплаты другим — это не возбраняется», — отметил глава государства.

«Давайте взвешенно подойдем к этим вопросам и выработаем оптимальные решения, которые уже в самое ближайшее время необходимо активно и без проволочек реализовывать на практике. Хочу подчеркнуть, что никаких узковедомственных интересов, все должно быть подчинено интересам государства», — подытожил Александр Лукашенко.-