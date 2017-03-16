В Беларуси в первые два месяца текущего года наблюдается рост объема промышленного производства.

По информации Национального статистического комитета, объем промышленного производства в текущих ценах составил 13,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 3,1% больше уровня января-февраля 2016 года.

Рост производства по следующим видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 102,2% к уровню января-февраля 2016 года, «Обрабатывающая промышленность» – 103,5%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 102,4% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 96,5%.

Как отмечает Белстат, в 9 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-февраль 2017 года превысил уровень января-февраля минувшего года: в производстве химических продуктов – на 22,6%; производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации – на 20,8%; производстве электрооборудования – на 10,1%; металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 8,2%; производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – на 7,9%; производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 7,2%; производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 7,1%; производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов – на 0,9%; производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 0,9%.