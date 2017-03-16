Российская сторона вновь отодвинула принятие решения по выделению Беларуси очередного транша в 300 млн долларов на потом.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на собственные источники, Россия пока не приняла положительного решения по выделению Беларуси третьего транша кредита ЕФСР. Более того, нет даже решения по проведению в ближайшее время заседания совета евразийского фонда, на котором и принимается решение о кредитовании членов ЕАЭС.

Российская сторона по-прежнему требует от Беларуси выполнения всех условий кредитного договора: реформирования сектора госпредприятий, защиты социально уязвимых слоев населения, повышения пособия по безработице. Пока белорусская сторона не торопится выполнять эти условия, а российская - даже не рассматривает выделение кредита.

Не будем также забывать, что сейчас между Россией и Беларусью довольно натянутые отношения: Россия ждет от нашей страны погашения долга за газ , сумма которого уже превышает 600 млн долларов. Поэтому говорить о получении кредита пока не приходится еще и по политическим причинам.