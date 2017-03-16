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Россия медлит с выделением Беларуси кредита
17.03.2017 13:49 — Новости Экономики | БДГ
Российская сторона вновь отодвинула принятие решения по выделению Беларуси очередного транша в 300 млн долларов на потом.
Как сообщает
Российская сторона по-прежнему требует от Беларуси выполнения всех условий кредитного договора: реформирования сектора госпредприятий, защиты социально уязвимых слоев населения, повышения пособия по безработице. Пока белорусская сторона не торопится выполнять эти условия, а российская - даже не рассматривает выделение кредита.
Не будем также забывать, что сейчас между Россией и Беларусью довольно натянутые отношения: Россия ждет от нашей страны погашения
Напомним, что в марте прошлого года российская сторона
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Российская сторона вновь отодвинула принятие решения по выделению Беларуси очередного транша в 300 млн долларов на потом.
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