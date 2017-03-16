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Россия медлит с выделением Беларуси кредита

17.03.2017 13:49 — Новости Экономики | БДГ  
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Российская сторона вновь отодвинула принятие решения по выделению Беларуси очередного транша в 300 млн долларов на потом.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на собственные источники, Россия пока не приняла положительного решения по выделению Беларуси третьего транша кредита ЕФСР. Более того, нет даже решения по проведению в ближайшее время заседания совета евразийского фонда, на котором и принимается решение о кредитовании членов ЕАЭС.

Российская сторона по-прежнему требует от Беларуси выполнения всех условий кредитного договора: реформирования сектора госпредприятий, защиты социально уязвимых слоев населения, повышения пособия по безработице. Пока белорусская сторона не торопится выполнять эти условия, а российская - даже не рассматривает выделение кредита.

Не будем также забывать, что сейчас между Россией и Беларусью довольно натянутые отношения: Россия ждет от нашей страны погашения долга за газ, сумма которого уже превышает 600 млн долларов. Поэтому говорить о получении кредита пока не приходится еще и по политическим причинам.

Напомним, что в марте прошлого года российская сторона приняла решение о выдаче Беларуси кредита, размер 2 млрд долларов. Планировалось, что в 2016 году наша страна получит от ЕФРС 1,1 млрд. Уже 30 марта стало известно о том, что на счета Минфина была перечислена сумма в полмиллиарда долларов, однако выделение последующих траншей замедлилось. В начале декабря 2016 года в Минфине уже говорили о том, что решение по деньгам для Беларуси примут до конца года.

 
 
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Российская сторона вновь отодвинула принятие решения по выделению Беларуси очередного транша в 300 млн долларов на потом.

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