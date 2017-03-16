МИНСК, 17 мар – Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за январь 2017 года снизились на 4,5% к уровню такого же прошлогоднего периода, сообщает Национальный статистический комитет.

Реальные денежные доходы – это все денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на инфляцию в стране.

По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов на долю оплаты труда пришлось 60%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, составили 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,2%.

Ранее Белстат сообщал о том, что за январь средняя начисленная номинальная зарплата снизилась почти на 81 рубль и составила 720,7 рубля .

По данным госстатистики, за 2016 год реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси снизились по сравнению с 2015 годом на 7,3%, это самый высокий показатель за последнее десятилетие.

Тенденция постепенного снижения денежных доходов населения наблюдалась на протяжении всего прошлого года.

Правительство Беларуси обещало рост реальных доходов на полпроцента в 2016 году по отношению к 2015-му. В 2015 году реальные доходы населения снизились на 5,9% к 2014 году.

Ранее также президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал "кровь из носу" обеспечить к концу 2017 года уровень средней номинальной зарплаты по стране не ниже 500 долларов в эквиваленте . При этом глава государства предупредил, что эмиссии "пустых денег" в экономику не будет, вся зарплата должна быть заработанной.



