﻿ Реальные доходы белорусов в январе упали на 4,5%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Реальные доходы белорусов в январе упали на 4,5%

17.03.2017 14:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за январь 2017 года снизились на 4,5% к уровню такого же прошлогоднего периода, сообщает Национальный статистический комитет.

Реальные доходы белорусов в январе упали на 4,5%
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко требует "кровь из носу" обеспечить зарплату в $500

Реальные денежные доходы – это все денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на инфляцию в стране.

По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов на долю оплаты труда пришлось 60%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, составили 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,2%.

Ранее Белстат сообщал о том, что за январь средняя начисленная номинальная зарплата снизилась почти на 81 рубль и составила 720,7 рубля

По данным госстатистики, за 2016 год реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси снизились по сравнению с 2015 годом на 7,3%, это самый высокий показатель за последнее десятилетие. 

Тенденция постепенного снижения денежных доходов населения наблюдалась на протяжении всего прошлого года.

Правительство Беларуси обещало рост реальных доходов на полпроцента в 2016 году по отношению к 2015-му. В 2015 году реальные доходы населения снизились на 5,9% к 2014 году.

Ранее также президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал "кровь из носу" обеспечить к концу 2017 года уровень средней номинальной зарплаты по стране не ниже 500 долларов в эквиваленте. При этом глава государства предупредил, что эмиссии "пустых денег" в экономику не будет, вся зарплата должна быть заработанной.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На долю оплаты труда в общем объеме денежных доходов пришлось 60%, трансферты населению составили еще немногим более четверти.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Россия медлит с выделением Беларуси кредита
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика