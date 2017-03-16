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Реальные доходы белорусов в январе упали на 4,5%
17.03.2017 14:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за январь 2017 года снизились на 4,5% к уровню такого же прошлогоднего периода, сообщает Национальный статистический комитет.
© Sputnik / Виктор Толочко
Реальные денежные доходы – это все денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на инфляцию в стране.
По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов на долю оплаты труда пришлось 60%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, составили 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,2%.
Ранее Белстат сообщал о том, что за январь средняя начисленная номинальная зарплата снизилась почти на 81 рубль и
По данным госстатистики, за 2016 год реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси снизились по сравнению с 2015 годом на 7,3%, это самый высокий показатель за последнее десятилетие.
Тенденция постепенного снижения денежных доходов населения наблюдалась на протяжении всего прошлого года.
Правительство Беларуси обещало рост реальных доходов на полпроцента в 2016 году по отношению к 2015-му. В 2015 году реальные доходы населения снизились на 5,9% к 2014 году.
Ранее также президент Беларуси Александр Лукашенко
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На долю оплаты труда в общем объеме денежных доходов пришлось 60%, трансферты населению составили еще немногим более четверти.
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