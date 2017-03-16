Приобретать сейчас или ждать более оптимального момента?

Этот вопрос в любых условиях задает себе каждый потенциальный покупатель жилья на первичном рынке недвижимости. Но в настоящий момент он становится особенно актуальным, ведь ситуация хотя и стабильна, но с трудом поддается прогнозированию, ведь четких ориентиров у рынка первичного жилья сейчас нет.

Многие из тех, кто 1-1,5 года назад покупали квартиры в строящихся домах на раннем этапе возведения, сейчас с грустью смотрят на новые жилые комплексы Минска, ведь цены на их квартиры не только не выросли, но в отдельных случаях даже снизились, что можно увидеть на сайте Novostroyki.flatfy.by в разделе "новостройки Минска" . Естественно, такое положение дел кажется весьма удручающим. Но на что сейчас рассчитывать тем, кто собирается покупать?

Давать прогнозы сейчас сложно, ведь вероятность того, что они сбудутся, зависит от слишком большого количества факторов.

Будут ли расти цены на волне сокращения объемов строительства нового жилья в столице? Вряд ли, по крайней мере в нынешнем году. Предложений на рынке первичного жилья сейчас очень много и небольшое сокращение темпов строительства если и скажется на рынке, то только через достаточно длительный срок, который составит не менее 2-х лет.

Есть ли еще какие-то причины, которые могли бы способствовать росту стоимости квадратного метра первичного жилья? Скорее, нет. А вот доводов в пользу того, что цены останутся стабильными или даже продолжат сокращаться, можно найти сразу несколько.

Во-первых, это продолжающие сокращаться реальные доходы населения. Глобальных позитивных перемен в экономики страны в этом году не предвидится, что говорит о том, что население вряд ли станет богаче, а его покупательная способность увеличится.

Во-вторых, ипотечные программы до сих пор не работают так, как могли ли и предлагают условия совершенно неприемлемые для населения. Ситуация здесь может изменится не раньше, чем через 3-4 года.

В-третьих, застройщики сейчас тоже находятся в непростом положении и готовы работать с минимальной прибылью лишь бы оставаться наплаву и иметь возможность продолжить свое существование пусть и не получая полной отдачи от результатов своего труда.

Все это в совокупности говорит о том, что в году нынешнем ждать роста цен не стоит, хотя и рассчитывать на серьезное их снижение тоже вряд ли приходится. Так стоит ли покупать жилье на нынешних условиях? Да, если в этом есть необходимость и это позволяют сделать финансовые возможности.