В областном центре 17 марта, спустя месяц после самой масштабной за два десятилетия в городе акции, за участие и организацию несанкционированного массового мероприятия в суд Центрального района Гомеля вызваны более десяти человек. Кроме организаторов марша повестки явиться в суд получили журналист-фрилансер Лариса Щирякова и юрист независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.



«Марш нетунеядцев» в Гомеле 19 февраля 2017 года. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

За участие в несанкционированном массовом мероприятии в Рогачеве в суде Гомельского района сегодня уже вынесли решение по делу Ларисы Щиряковой.

Большинство гомельчан (Владимира Кацору, Николая Кошко, Андрея Стрижака, Дмитрия Сабурова, Андрея Макарова, Василия Полякова, Бориса Аникеева, Леонида Судаленко и Анатолия Поплавного) обязали прийти в суд Центрального района к 15.00.

Из всех вызванных в суд пока не явился только Андрей Стрижак — через электронное обращение он попросил по уважительной причине перенести суд на 27 марта.

Активисты говорят, что не рассчитывают на справедливое рассмотрение дел и готовы к штрафам или суткам. Некоторые пришли с вещами.



Николай Кошко перед началом судебного заседания



Активисты говорят, что ждать справедливости нет смысла и готовятся к штрафам или суткам. Некоторые пришли с вещами

На 17.00 в суд Центрального района вызван председатель Гомельской городской организации Белорусской партии «Зеленые», член оргкомитета белорусского социального движения «Разам» Юрий Глушаков.



Поддержать гомельских активистов приехал известный белорусский правозащитник Алесь Беляцкий

Напомним, что трое гомельчан уже отбывают «сутки». Видеоблогер Максим Филипович получил 13 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии в Бресте 5 марта, на 14 суток ареста осужден Виктор Рубцов. Активисту ОГП Владимиру Непомнящих за участие в несанкционированном «Марше нетунеядцев» в Гомеле, в аналогичной акции в Рогачеве и якобы мелкое хулиганство, совершенное им утром 15 марта в день задержания, суд назначил трое суток и штраф в 575 рублей.



Виктор Рубцов на «Марше нетунеядцев» в Гомеле. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Как рассказал TUT.BY правозащитник Леонид Судаленко, один из отбывающих наказание — Максим Филипович — объявил голодовку.

Также повестки в суд ждут журналист-фрилансер Евгений Меркис, активистки ОГП Наталья Щукина и Алла Романчик.

Будет дополнено.