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В Гомеле судят организаторов и участников февральского "Марша нетунеядцев"
17.03.2017 15:05 — Новости Экономики | Tut.by
В областном центре 17 марта, спустя месяц после
За участие в несанкционированном массовом мероприятии в
Большинство гомельчан (Владимира Кацору, Николая Кошко, Андрея Стрижака, Дмитрия Сабурова, Андрея Макарова, Василия Полякова, Бориса Аникеева, Леонида Судаленко и Анатолия Поплавного) обязали прийти в суд Центрального района к 15.00.
Из всех вызванных в суд пока не явился только Андрей Стрижак — через электронное обращение он попросил по уважительной причине перенести суд на 27 марта.
Активисты говорят, что не рассчитывают на справедливое рассмотрение дел и готовы к штрафам или суткам. Некоторые пришли с вещами.
На 17.00 в суд Центрального района вызван председатель Гомельской городской организации Белорусской партии «Зеленые», член оргкомитета белорусского социального движения «Разам» Юрий Глушаков.
Напомним, что трое гомельчан уже отбывают «сутки». Видеоблогер
Как рассказал TUT.BY правозащитник Леонид Судаленко, один из отбывающих наказание — Максим Филипович — объявил голодовку.
Также повестки в суд ждут журналист-фрилансер Евгений Меркис, активистки ОГП Наталья Щукина и Алла Романчик.
Будет дополнено.
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Кроме организаторов "Марша", явится в суд получили повестки несколько независимых журналистов и юрист независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.
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