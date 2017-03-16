Портал TUT.BY выяснил, сколько всего человек и за что судили после прошедшего 15 марта и разрешенного столичными властями «Марша нетунеядцев». Как минимум 51 человек получил административный арест.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как минимум три суда в Минске рассматривали административные протоколы, которые составила милиция на задержанных после марша — а именно суды Центрального, Советского и Первомайского районов.

16 марта в суде Центрального района были осуждены 26 человек.

На всех были составлены протоколы по двум статьям: по ч. 1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица).

Немик Елена — 13 суток,

Вериго Лидия — 12 суток,

Соловей Артем — 14 суток,

Наумович Юрий — 13 суток,

Дубовик Елена — 12 суток, объявила голодовку

Маркин Артем — 12 суток,

Авдеенко Олег — 12 суток,

Ворса Олег — 12 суток,

Белоногов Д.В. — 14 суток,

Пищелин Юрий — 12 суток,

Марков Павел (гражданин России) — 15 суток, объявил голодовку,

Кузнецов Юрий — 12 суток,

Курцов Максим — 12 суток,

Лобов Владислав — 15 суток,

Ранько Анастасия — 12 суток,

Митрашевский Дмитрий — 15 суток,

Новаковский Андрей — 12 суток,

Мироненко Илья — 14 суток, объявил голодовку,

Ларионов Владимир — 12 суток,

Каптур О.И. — 12 суток,

Ефимович Мария — 15 суток,

Синковец Александр — 12 суток,

Маркелов Петр — 12 суток,

Филиппова Юлия — 12 суток,

Скоробогатый Артем — 15 суток,

Евгений Журавский — 13 суток.

Еще одному задержанному, Данилову Антону, в суде вчера стало плохо — его госпитализировали. Рассмотрение дела прошло сегодня, итог — 12 суток.

16 марта в суде Советского района были осуждены 14 человек.

На всех были составлены протоколы по двум статьям: ч. 1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица).

Свиверский В.В. — 15 суток,

Янович Станислав — 12 суток,

Пармон В.В. — 3 суток,

Сычик Борис — 13 суток,

Ангурец А.Ю. 14 суток,

Власенко Е.Л. 12 суток,

Иваненко М.Н. — 12 суток,

Бондарь Н.С. — 12 суток,

Скурыдин Александр — 12 суток,

Фадеев П.В. — 13 суток,

Русаков Станислав — 14 суток,

Осипович В.Ю. — 13 суток,

Рубашко Е.А. — 12 суток,

Овчаренко В.И. 13 суток.

16 марта в суде Первомайского района были осуждены 10 человек.

На всех были составлены протоколы по двум статьям: по ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) и ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица).

Дятковский Евгений — 15 суток,

Коноплев Арсений — 13 суток,

Концевич Юрий — 13 суток,

Овчаренко Василий — 14 суток,

Малюкова Оксана — 15 суток,

Сероокая Светлана — 14 суток,

Нестерович Константин — 14 суток,

Прокопчик Елизавета — 13 суток,

Мацкойть Сергей — 15 суток,

Дубина Марина — 14 суток.