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Минимум 51 человек осужден "на сутки" после разрешенного "Марша нетунеядцев" в Минске
17.03.2017 15:31 — Новости Экономики | Tut.by
Портал TUT.BY выяснил, сколько всего человек и за что судили после прошедшего 15 марта и разрешенного столичными властями «Марша нетунеядцев». Как минимум 51 человек получил административный арест.
Как минимум три суда в Минске рассматривали административные протоколы, которые составила милиция на задержанных после марша — а именно суды Центрального, Советского и Первомайского районов.
16 марта в суде Центрального района были осуждены 26 человек.
На всех были составлены протоколы по двум статьям: по ч. 1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица).
Немик Елена — 13 суток,
Вериго Лидия — 12 суток,
Соловей Артем — 14 суток,
Наумович Юрий — 13 суток,
Дубовик Елена — 12 суток, объявила голодовку
Маркин Артем — 12 суток,
Авдеенко Олег — 12 суток,
Ворса Олег — 12 суток,
Белоногов Д.В. — 14 суток,
Пищелин Юрий — 12 суток,
Марков Павел (гражданин России) — 15 суток, объявил голодовку,
Кузнецов Юрий — 12 суток,
Курцов Максим — 12 суток,
Лобов Владислав — 15 суток,
Ранько Анастасия — 12 суток,
Митрашевский Дмитрий — 15 суток,
Новаковский Андрей — 12 суток,
Мироненко Илья — 14 суток, объявил голодовку,
Ларионов Владимир — 12 суток,
Каптур О.И. — 12 суток,
Ефимович Мария — 15 суток,
Синковец Александр — 12 суток,
Маркелов Петр — 12 суток,
Филиппова Юлия — 12 суток,
Скоробогатый Артем — 15 суток,
Евгений Журавский — 13 суток.
Еще одному задержанному, Данилову Антону, в суде вчера стало плохо — его госпитализировали. Рассмотрение дела прошло сегодня, итог — 12 суток.
16 марта в суде Советского района были осуждены 14 человек.
На всех были составлены протоколы по двум статьям: ч. 1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица).
Свиверский В.В. — 15 суток,
Янович Станислав — 12 суток,
Пармон В.В. — 3 суток,
Сычик Борис — 13 суток,
Ангурец А.Ю. 14 суток,
Власенко Е.Л. 12 суток,
Иваненко М.Н. — 12 суток,
Бондарь Н.С. — 12 суток,
Скурыдин Александр — 12 суток,
Фадеев П.В. — 13 суток,
Русаков Станислав — 14 суток,
Осипович В.Ю. — 13 суток,
Рубашко Е.А. — 12 суток,
Овчаренко В.И. 13 суток.
16 марта в суде Первомайского района были осуждены 10 человек.
На всех были составлены протоколы по двум статьям: по ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) и ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица).
Дятковский Евгений — 15 суток,
Коноплев Арсений — 13 суток,
Концевич Юрий — 13 суток,
Овчаренко Василий — 14 суток,
Малюкова Оксана — 15 суток,
Сероокая Светлана — 14 суток,
Нестерович Константин — 14 суток,
Прокопчик Елизавета — 13 суток,
Мацкойть Сергей — 15 суток,
Дубина Марина — 14 суток.
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Люди получили административный арест сроком от 2 до 15 суток. Процессы проходили сразу в трех городских судах.
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