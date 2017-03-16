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В БДИПЧ ОБСЕ призвали Минск соблюдать право граждан на свободу мирных собраний
17.03.2017 16:43 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь призывают соблюдать право на свободу мирных собраний и выражения мнения на протестах. Такое заявление сделал сегодня директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Георг Линк.
Директор Бюро выразил обеспокоенность по поводу сообщений о штрафах и задержаниях десятков протестующих и правозащитников в Беларуси за последнюю неделю после их участия в мирных демонстрациях.
«Штрафы и даже заключение под стражу демонстрантов и организаторов представляются чрезмерным ограничением их прав на свободу мирных собраний, — заявил Линк. — Я призываю власти Беларуси, чтобы любые санкции или наказания были соразмерны любому фактическому проступку и чтобы они не использовались для подавления законного разногласия во взглядах и права на свободу выражения».
Забегая вперед, скажем, что Михаэль Георг Линк попросил белорусские власти 25 марта в Минске «сделать все возможное, чтобы содействовать всем мирным демонстрациям, а в случае инцидентов — реагировать на них в соответствии со своими обязательствами в области прав человека».
Напомним, 25 марта оппозиция и активисты планируют отметить в столице День Воли.
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Там выразили обеспокоенность по поводу сообщений о штрафах и задержаниях десятков протестующих в Беларуси за последнюю неделю.
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