Беларусь призывают соблюдать право на свободу мирных собраний и выражения мнения на протестах. Такое заявление сделал сегодня директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Георг Линк.



Михаэль Георг Линк, фото: www.osce.org

Директор Бюро выразил обеспокоенность по поводу сообщений о штрафах и задержаниях десятков протестующих и правозащитников в Беларуси за последнюю неделю после их участия в мирных демонстрациях.

«Штрафы и даже заключение под стражу демонстрантов и организаторов представляются чрезмерным ограничением их прав на свободу мирных собраний, — заявил Линк. — Я призываю власти Беларуси, чтобы любые санкции или наказания были соразмерны любому фактическому проступку и чтобы они не использовались для подавления законного разногласия во взглядах и права на свободу выражения».

Забегая вперед, скажем, что Михаэль Георг Линк попросил белорусские власти 25 марта в Минске «сделать все возможное, чтобы содействовать всем мирным демонстрациям, а в случае инцидентов — реагировать на них в соответствии со своими обязательствами в области прав человека».

Напомним, 25 марта оппозиция и активисты планируют отметить в столице День Воли.

Акции против «налога на тунеядство» в Беларуси идут с середины февраля , но массовые задержания на "Маршах нетунеядцев" начались после 9 марта, когда президент на год приостановил сбор налога на тунеядство. Всего за последние дни осудили около сотни человек .