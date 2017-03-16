Специальная квалификационная комиссия Нацбанка одобрила Виктора Ананича на пост руководителя и члена правления банка. Об этом сообщается на сайте регулятора, но не говорится, о каком конкретно банке идет речь.





Кандидаты на пост руководителя банка (заместителя председателя правления, главного бухгалтера и их зама, члена совета директоров) должны проходить «оценку соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации».

Рекомендательные письма Виктору Ананичу предоставили два зампреда правления Беларусбанка Татьяна Михайловская и Сергей Мельник, говорится на сайте Нацбанка.

Срок действия свидетельства о прохождении оценки соответствия составляет 5 лет.

Виктор Ананич — начальник Могилевского областного управления Беларусбанка. Эту должность занимает с осени 2011 года. До этого 5 лет работал директором Бобруйского филиала крупнейшего банка страны. «Человек творческий, деловой, энергичный, он легко шел на контакт с людьми и быстро решал их проблемы», — писали о нем местные СМИ.

Ранее участники финансового рынка называли Виктора Ананича главным претендентом на пост руководителя крупнейшего коммерческого банка страны.