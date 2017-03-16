МИНСК, 17 мар – Sputnik. Концерн "Белнефтехим" объяснил, почему в недавнем времени были повышены цены на автомобильное топливо, и пообещал, что они будут расти и дальше, но поэтапно и постепенно.



© Sputnik Павел Лисицын Повышение цен на топливо: большой выгоды для НПЗ не будет

В Беларуси с 11 марта 2017 года розничные цены на автомобильное топливо повысились в среднем на одну копейку за литр – впервые с января 2015 года .

"Повышение цен на нефтепродукты жизненно необходимо для НПЗ. Следует понимать, что резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным", – говорится в сообщении концерна.

Там также отмечается, что за последнее время конъюнктура нефтяного рынка значительно ухудшилась: постепенно сокращается соотношение котировок нефти и экспортной корзины нефтепродуктов, что отрицательно влияет на эффективность нефтепереработки.

В концерне также обратили внимание на то, что в России с 2015 года реализуется налоговый маневр в нефтяной сфере, который приближает цену на нефть для Беларуси к мировой – за период с января 2015-го по март 2017 года цена нефти для белорусских НПЗ выросла на 75%.

По всем существующим экономическим законам увеличение стоимости сырья неизбежно приводит к увеличению стоимости готового продукта, заметили в ведомстве.

В то же время в Беларуси цены на автомобильное топливо не менялись более двух лет. За этот период в результате девальвации белорусского рубля цены на нефтепродукты в долларовом эквиваленте снизились на 25%. В январе 2015 года литр автобензина АИ-95 стоил 0,83 доллара, в марте 2017 года – 0,62 доллара. Цена литра дизельного топлива снизилась за этот период с 0,86 до 0,64 доллара.

"Цены, сформированные в начале 2015 года, были рентабельны для производителя при цене нефти около 45 долларов за баррель и курсе белорусского рубля 1,4 рубля за 1 доллар", – напомнили в Белнефтехиме.

Сейчас же, отметили в концерне, цена нефти выросла до 52 долларов за баррель, акцизы увеличены в 1,9 раза, белорусский рубль ослабел к доллару до 1,9 рубля за доллар, а новый этап "налогового маневра" на 23,7 доллара ухудшает эффективность НПЗ на каждой тонне сырья.

Поэтому, пояснили в концерне, внутренний рынок стал для НПЗ убыточным.

При этом в середине марта розничные цены на бензин на российских АЗС уже превысили уровень белорусских (в Москве – на 6%, в Смоленске – на 2%). В Украине цена на дизельное топливо выше, чем в Беларуси, на 27%, на бензин АИ-95 – на 46%. В Литве, Латвии, Польше ДТ дороже белорусского на 75%, бензин АИ-95-К5 – на 85-97%.

При этом, подчеркнули в Белнефтехиме, только в 2017 году НПЗ должны инвестировать в свое развитие более 400 миллионов долларов, чтобы "дать автолюбителям качественное и недорогое автомобильное топливо".

НПЗ принимают меры по максимальному сокращению затрат. Но из-за негативных внешних факторов и низких цен на нефтепродукты на внутреннем рынке обеспечение эффективной работы заводов и финансирование их модернизации остаются проблемными вопросами.

Поэтому, пояснили в ведомстве, пришлось пойти на такой шаг, как повышение цен на топливо, которое будет поэтапным и плавным.

Согласно инсайдерской информации, в самое ближайшее время готовится очередное подорожание топлива, однако на данный момент ни в концерне, ни на АЗС страны его не подтверждают.