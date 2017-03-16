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Депутат Канопацкая создает фонд, чтобы собирать деньги пострадавшим во время акций протеста
17.03.2017 18:33 — Новости Экономики | Tut.by
Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая решила начать «борьбу с беспределом и беззаконием, творящимися в нашей стране» и
«Лично я дважды обращалась в администрацию президента, и два раз получала невнятные отписки. Такие же отписки получали от госорганов и другие граждане и организации», — сказала Анна Канопацкая.
По мнению депутата, декрет № 3 является несправедливым и незаконным, поскольку нарушает Конституцию. Она считает, что перед тем, как выйти на улицу, люди использовали все законные средства для отмены документа. Но власть ни к кому не прислушалась.
«Власть сама создала сегодняшнюю ситуацию, резко увеличив социальное напряжение и протестные настроения в обществе. Результатом стали массовые мирные уличные акции протеста, охватившие всю страну. Власть сдерживалась до последнего, но снова сорвалась в болото брутальных арестов и несоразмерного применения силы», — прокомментировала Анна Канопацкая задержания участников Маршей нетунеядцев.
За участие в акциях протеста только активисты Объединенной гражданской партии, в которой состоит Анна Канопацкая, получила штрафов на 5 тысяч рублей. Кроме того, по всей стране арестовали больше сотни человек, в том числе
Все собранные народные средства депутат направит на выплату штрафов осужденным за участие в протестах.
«Еженедельные отчеты по движению средств будут публиковаться на моей
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Еженедельные отчеты по движению средств депутат обещает публиковаться на своей странице в Facebook. А по завершению работы Фонда все оставшиеся в нем средства будут...
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