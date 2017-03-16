﻿ Депутат Канопацкая создает фонд, чтобы собирать деньги пострадавшим во время акций протеста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Депутат Канопацкая создает фонд, чтобы собирать деньги пострадавшим во время акций протеста

17.03.2017 18:33 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая решила начать «борьбу с беспределом и беззаконием, творящимися в нашей стране» и объявила о создании Фонда помощи пострадавшим во время мирных уличных акций. Через него она собирается собрать деньги на оплату штрафов тем, кого осудили за участие в мирных акциях протеста против налога на тунеядство.

«Лично я дважды обращалась в администрацию президента, и два раз получала невнятные отписки. Такие же отписки получали от госорганов и другие граждане и организации», — сказала Анна Канопацкая.


Несмотря на перелом ноги, Анна Канопацкая пришла на разрешенный властями Марш нетунеядцев 15 марта в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По мнению депутата, декрет № 3 является несправедливым и незаконным, поскольку нарушает Конституцию. Она считает, что перед тем, как выйти на улицу, люди использовали все законные средства для отмены документа. Но власть ни к кому не прислушалась.

«Власть сама создала сегодняшнюю ситуацию, резко увеличив социальное напряжение и протестные настроения в обществе. Результатом стали массовые мирные уличные акции протеста, охватившие всю страну. Власть сдерживалась до последнего, но снова сорвалась в болото брутальных арестов и несоразмерного применения силы», — прокомментировала Анна Канопацкая задержания участников Маршей нетунеядцев.

За участие в акциях протеста только активисты Объединенной гражданской партии, в которой состоит Анна Канопацкая, получила штрафов на 5 тысяч рублей. Кроме того, по всей стране арестовали больше сотни человек, в том числе лидеров оппозиции.

Все собранные народные средства депутат направит на выплату штрафов осужденным за участие в протестах.

«Еженедельные отчеты по движению средств будут публиковаться на моей странице в Facebook. По завершению работы Фонда все оставшиеся в нем средства будут переданы детскому дому», — сказала Анна Канопацкая.

Читайте также
Кого и как задерживали и наказывали за «Марши нетунеядцев»
Минимум 51 человек осужден «на сутки» после разрешенного «Марша нетунеядцев» в Минске
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еженедельные отчеты по движению средств депутат обещает публиковаться на своей странице в Facebook. А по завершению работы Фонда все оставшиеся в нем средства будут...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Белнефтехим: топливо в Беларуси будет и дальше дорожать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика