Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая решила начать «борьбу с беспределом и беззаконием, творящимися в нашей стране» и объявила о создании Фонда помощи пострадавшим во время мирных уличных акций. Через него она собирается собрать деньги на оплату штрафов тем, кого осудили за участие в мирных акциях протеста против налога на тунеядство.

«Лично я дважды обращалась в администрацию президента, и два раз получала невнятные отписки. Такие же отписки получали от госорганов и другие граждане и организации», — сказала Анна Канопацкая.



Несмотря на перелом ноги, Анна Канопацкая пришла на разрешенный властями Марш нетунеядцев 15 марта в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По мнению депутата, декрет № 3 является несправедливым и незаконным, поскольку нарушает Конституцию. Она считает, что перед тем, как выйти на улицу, люди использовали все законные средства для отмены документа. Но власть ни к кому не прислушалась.

«Власть сама создала сегодняшнюю ситуацию, резко увеличив социальное напряжение и протестные настроения в обществе. Результатом стали массовые мирные уличные акции протеста, охватившие всю страну. Власть сдерживалась до последнего, но снова сорвалась в болото брутальных арестов и несоразмерного применения силы», — прокомментировала Анна Канопацкая задержания участников Маршей нетунеядцев.

За участие в акциях протеста только активисты Объединенной гражданской партии, в которой состоит Анна Канопацкая, получила штрафов на 5 тысяч рублей. Кроме того, по всей стране арестовали больше сотни человек, в том числе лидеров оппозиции .

Все собранные народные средства депутат направит на выплату штрафов осужденным за участие в протестах.

«Еженедельные отчеты по движению средств будут публиковаться на моей странице в Facebook . По завершению работы Фонда все оставшиеся в нем средства будут переданы детскому дому», — сказала Анна Канопацкая.