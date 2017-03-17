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ЕС требует освободить задержанных на митингах в Беларуси
18.03.2017 07:55 — Новости Экономики | Tut.by
Европейская служба внешнеполитической деятельности
«Последние события в Беларуси подчеркнули необходимость более широкого процесса демократизации в стране. Должна быть обеспечена свобода союзов и собраний. Недавно задержанные мирные демонстранты, в том числе освещающие события журналисты, должны быть немедленно освобождены», — сказано в сообщении.
В службе отметили, что Европейский союз «стремится к стабильному, демократическому и благополучному будущему для Беларуси». Для этого ЕС будет продолжать сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами.
По данным правозащитников, с начала марта
После акций протеста против налога на тунеядство в Беларуси прошли
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В службе отметили, что Европейский союз "стремится к стабильному, демократическому и благополучному будущему для Беларуси". Для этого ЕС будет продолжать...
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