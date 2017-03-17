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ЕС требует освободить задержанных на митингах в Беларуси

18.03.2017 07:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Европейская служба внешнеполитической деятельности призвала освободить задержанных на акциях протестов в Беларуси людей.


Фото: TUT.BY

«Последние события в Беларуси подчеркнули необходимость более широкого процесса демократизации в стране. Должна быть обеспечена свобода союзов и собраний. Недавно задержанные мирные демонстранты, в том числе освещающие события журналисты, должны быть немедленно освобождены», — сказано в сообщении.

В службе отметили, что Европейский союз «стремится к стабильному, демократическому и благополучному будущему для Беларуси». Для этого ЕС будет продолжать сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами.

По данным правозащитников, с начала марта более 200 оппозиционеров, журналистов, активистов, правозащитников и рядовых граждан задержаны во время протестов, связанных со строительством бизнес-центра у Куропат и налогом на тунеядство.

После акций протеста против налога на тунеядство в Беларуси прошли суды над задержанными, люди получили штрафы и аресты до 15 суток.

 
 
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В службе отметили, что Европейский союз "стремится к стабильному, демократическому и благополучному будущему для Беларуси". Для этого ЕС будет продолжать...

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