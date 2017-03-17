|
Польша отложила переход на евро как минимум на 10 лет
18.03.2017 14:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Власти Польши не собираются менять национальную валюту, злотый, на евро, как минимум в течение ближайших десяти, а то и 20 лет, передают польские СМИ.
© Sputnik Тарас Литвиненко
Издания приводят слова вице-премьера Польши Матеуша Моравецкого, заявившего, что такой шаг может быть предпринят только в том случае, если основные показатели экономики страны будут сравнимы с аналогичными в развитых странах Евросоюза.
Ранее лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью газете
При этом он добавил, что введение евро может превратить Польшу в "периферийную нацию". Качиньский уверен, что введение евро ударит по экспорту из Польши, что приведет к снижению уровня жизни поляков.
Польша является членом Евросоюза с 2004 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правящие структуры полагают, что переход на евро может привезти к резкому снижению уровня жизни поляков.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии