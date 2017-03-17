МИНСК, 18 мар — Sputnik. Власти Польши не собираются менять национальную валюту, злотый, на евро, как минимум в течение ближайших десяти, а то и 20 лет, передают польские СМИ.



© Sputnik Тарас Литвиненко СМИ: экспорт "белорусских" яблок из Польши в РФ восстановлен

Издания приводят слова вице-премьера Польши Матеуша Моравецкого, заявившего, что такой шаг может быть предпринят только в том случае, если основные показатели экономики страны будут сравнимы с аналогичными в развитых странах Евросоюза.

Ранее лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью газете Rzeczpospolita отметил, что переход на евро возможен, если ее ВВП на душу населения будет не менее 85% от немецкого.

При этом он добавил, что введение евро может превратить Польшу в "периферийную нацию". Качиньский уверен, что введение евро ударит по экспорту из Польши, что приведет к снижению уровня жизни поляков.

Польша является членом Евросоюза с 2004 года.