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В Мозыре на площадь вышли около 25 человек, их пригласили в райисполком для беседы

18.03.2017 17:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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8 марта в Мозыре прошло небольшое стихийное собрание граждан на площади Ленина. Митинг против декрета № 3 запланирован в городе на 26 марта, подана соответствующая заявка в райисполком.


Фото: svaboda.org

Но 18 марта люди тоже вышли, так как были объявления в социальных сетях о возможном митинге. На площади Ленина присутствовал правозащитник Владимир Телепун.

«В Мозыре был мокрый снег и дождь, людей было немного, человек 25−30. К ним вышел заместитель председателя райисполкома Феликс Галюк, пригласил людей поговорить о проблемах в здании райисполкома. Также выходил к людям заместитель начальника РОВД, спрашивал, кто организатор, предупреждал об ответственности за несанкционированное собрание», — сообщил БелаПАН Телепун.

По его словам, часть людей пошла в райисполком, где состоялась беседа с представителями местной власти. Присутствующие жители Мозыря высказались о своих проблемах, к примеру, об отсутствиі нормальных условий для деятельности индивидуальных предпринимателей. «Говорили в общем, что нужно реформировать страну в целом, так жить невозможно. А сотрудники райисполкома гнули свою линию — мол, не нужно ходить на площадь», — добавил правозащитник.

Заявку на проведение 26 марта митинга против декрета № 3 в Мозыре подал активист Григорий Кривицкий. 17 марта к нему домой приходила милиция, его предупредили об ответственности как организатора массового мероприятия.

 
 
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В Мозыре был мокрый снег и дождь, людей было немного, человек 25−30, рассказал местный активист.

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