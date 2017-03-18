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"Могилевлифтмаш" стал лидером по продажам лифтов в России
18.03.2017 22:50 — Новости Экономики | Tut.by
В прошлом году из свыше 50 тыс. лифтов, проданных на российском рынке, 23,6 тыс. лифтов были импортированы из Беларуси — с «Могилевлифтмаша».
По подсчетам
«Лидерами российского рынка являются расположенные в Московском регионе Щербинский лифтостроительный завод мощностью до 12 тыс. лифтов в год и Карачаровский механический завод мощностью до 6 тыс. единиц в год. В Петербурге расположен третий по величине в России завод мощностью до 4 тыс. лифтов в год, принадлежащий американской компании Otis. В целом мощностей этого завода достаточно для удовлетворения потребностей рынка СЗФО», — считают в «Infoline-Аналитика».
Как сообщается, на территории России может открыть свое предприятие швейцарский производитель лифтов и эскалаторов — компания Schindler. Ориентировочный объем инвестиций в проект может составить от 30 млн до 50 млн евро, а за право разместить производство борются Москва и Санкт-Петербург.
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Импорт по итогам 2016 года составил 30,2 тыс. единиц (включая комплекты для сборки), причем 23,6 тыс. лифтов было поставлено из Беларуси и около 2,1 тыс. - из Китая.
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