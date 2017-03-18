В субботу, 18 марта, в соцсетях появилось сообщение с призывом принять участие в Дне воли 25 марта. Во второй части послания говорилось о том, что «на помощь нам приехали наши боевые друзья из России и Украины и мы готовы с оружием в руках показать властям, кто настоящий хозяин в стране».





Нина Шидловская на свой странице в Facebook предепредила , что это сообщение, рассылаемое от имени Мирослава Лозовского — фейк и провокация.





Оппозиция традиционно широко отмечает День воли 25 марта. В прошлом году в Минске

в этот день спокойно, без происшествий и задержаний Минске спокойно и без происшествий прошла акция ко Дню Воли">прошла разрешенная городскими властями акция, количество участников которого на пике активности достигало 1000 человек.

Повторную заявку на нынешнюю акцию власти еще не утвердили.

С середины февраля в Беларуси идут акции против «налога на тунеядство». После 9 марта, когда президент на год приостановил сбор налога на тунеядство, на «Маршах нетунеядцев» начались массовые задержания. Всего за последние дни осудили около сотни человек .