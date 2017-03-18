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Оппозиция называет фейком угрозы насилия в День воли - "аккаунт взломан"

19.03.2017 08:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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В субботу, 18 марта, в соцсетях появилось сообщение с призывом принять участие в Дне воли 25 марта. Во второй части послания говорилось о том, что «на помощь нам приехали наши боевые друзья из России и Украины и мы готовы с оружием в руках показать властям, кто настоящий хозяин в стране».


Нина Шидловская на свой странице в Facebook предепредила, что это сообщение, рассылаемое от имени Мирослава Лозовского — фейк и провокация.



Оппозиция традиционно широко отмечает День воли 25 марта. В прошлом году в Минске
в этот день спокойно, без происшествий и задержаний Минске спокойно и без происшествий прошла акция ко Дню Воли">прошла разрешенная городскими властями акция, количество участников которого на пике активности достигало 1000 человек.

Повторную заявку на нынешнюю акцию власти еще не утвердили.

С середины февраля в Беларуси идут акции против «налога на тунеядство». После 9 марта, когда президент на год приостановил сбор налога на тунеядство, на «Маршах нетунеядцев» начались массовые задержания. Всего за последние дни осудили около сотни человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 18 марта, в соцсетях появилось сообщение с призывом принять участие в Дне воли 25 марта. Во второй части послания говорилось о том, что "на помощь нам...

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