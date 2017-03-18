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Оппозиция называет фейком угрозы насилия в День воли - "аккаунт взломан"
19.03.2017 08:22 — Новости Экономики | Tut.by
В субботу, 18 марта, в соцсетях появилось сообщение с призывом принять участие в Дне воли 25 марта. Во второй части послания говорилось о том, что «на помощь нам приехали наши боевые друзья из России и Украины и мы готовы с оружием в руках показать властям, кто настоящий хозяин в стране».
Нина Шидловская на свой странице в Facebook
Повторную заявку на нынешнюю акцию власти еще не утвердили.
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В субботу, 18 марта, в соцсетях появилось сообщение с призывом принять участие в Дне воли 25 марта. Во второй части послания говорилось о том, что "на помощь нам...
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