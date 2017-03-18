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В Барановичах задержали двух активистов
19.03.2017 14:41 — Новости Экономики | Tut.by
В Барановичах 19 марта задержан местный активист профсоюза радиоэлектронной промышленности Григорий Грык и предприниматель Николай Черноус, сообщает
Григория Грыка задеражали около 9.00, когда тот вышел из подъезда своего дома.
«В городском отделе внутренних дел мне сообщили, что Грык находится у них. Дозвониться до активиста не удается», — дополнил правозащитник Сергей Говша.
Сегодня около 12.30 задержали также Николая Черноуса. На рынок, где он работает, пришли сотрудники милиции и заявили, что должны сопроводить его в городской отдел внутренних дел.
«15 марта мне вручили повестку, что я должен явиться в Барановичский ГОВД 19 марта в 15.00 в качестве свидетеля, — сказал Черноус БелаПАН. — Милиция решила, что я должен быть там раньше».
По мнению правозащитников, задержания активистов связаны с акцией против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».
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Григория Грыка задеражали около 9.00, когда тот вышел из подъезда своего дома.
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