В Барановичах 19 марта задержан местный активист профсоюза радиоэлектронной промышленности Григорий Грык и предприниматель Николай Черноус, сообщает БелаПАН .

Григория Грыка задеражали около 9.00, когда тот вышел из подъезда своего дома.

«В городском отделе внутренних дел мне сообщили, что Грык находится у них. Дозвониться до активиста не удается», — дополнил правозащитник Сергей Говша.

Сегодня около 12.30 задержали также Николая Черноуса. На рынок, где он работает, пришли сотрудники милиции и заявили, что должны сопроводить его в городской отдел внутренних дел.

«15 марта мне вручили повестку, что я должен явиться в Барановичский ГОВД 19 марта в 15.00 в качестве свидетеля, — сказал Черноус БелаПАН. — Милиция решила, что я должен быть там раньше».

По мнению правозащитников, задержания активистов связаны с акцией против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».