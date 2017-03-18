В Слониме в воскресенье прошла очередная акция протеста против декрета президента № 3 о предупреждении социального иждивенчества. Сперва часть протестующих пригласили пройти в исполком для обсуждения проблем, но люди отказались и к ним на ступени райисполкома вышел председательСлонимского райисполкома Олег Таргонский.



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На вопросы митингующих Таргонский отвечал более 45 минут. «Декрет приостановлен, это вы знаете. Многих уже освободили от уплаты. Я хочу, чтобы был конструктивный диалог. Вы говорите — предоставьте работу. Но я не знаю, кто вы и что вы. Приходите — будем разбираться», — подчеркнул чиновник, назначив нескольким митингующим, рассказавшим про свои проблемы, конкретное время приема.

«Приходите, не ждите приемного дня. Рассказывайте про проблемы. Я никогда не отказывался общаться. Что я в состоянии решить — буду решать. Есть много вопросов, которые зависят от нас самих», — отметил Таргонский.

В частности, он рассказал про не всегда обоснованные претензии желающих получить работу. «Приходило ко мне четыре человека — нужна работа. Двум буду помогать. Но есть случаи, когда с требованиями нельзя согласиться. Вот один человек, он, наверное, здесь — 34 года проработал на мясокомбинате экспедитором. Уволили за 10,5 килограммов немаркированного балыка. И он хочет, чтобы его восстановили экспедитором. Говорит, балык случайно куда-то завалился. Это нормально?» — возмутился чиновник. Дочь уволенного при этом доказывала, что «отец ничего не украл, это была пересортица».

Народу, требовавшему работу и зарплату в 500 долларов, потому что это «обещал президент», Таргонский рассказал, что в нынешнем году 200 рабочих мест будет создано в городе. «А 500 долларов надо не получить, а заработать», — подчеркнул он.

Про проблемы многих, получивших «письма счастья», рассказывали их родственники. «Я заплатила за детей этот налог, — возмущалась митингующая. — Хотела вернуть, а мне в налоговой инспекции говорят — звоните через месяц…»

Главе райисполкома также пожаловались на угрозы увольнения тех, кто принял участие в воскресной акции. «Если будут гонения — обращайтесь к председателю райисполкома. Такого быть не должно», — подчеркнул Таргонский.