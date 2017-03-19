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"Беларуськалий" банкротит своего поставщика

20.03.2017 00:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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По заявлению «Беларуськалия» Экономическим судом Минской области возбуждено дело об экономической несостоятельности Солигорского завода технологического оборудования. Предприятие входило в топ-4 главных поставщиков оборудования для калийщиков.

На СЗТО, согласно данным с сайта Единого госреестра сведений о банкротстве, введен защитный период. Он продлится до середины 2017 года. По информации с рынка, проблемы у СЗТО возникли при выполнении одного из контрактов для «Беларуськалия», по которому у последнего «возникли рекламации».

СЗТО — один из четырех местных поставщиков технологического оборудования для «Беларуськалия». Он был создан в 1987 году, а в начале 1990-х годов приватизирован менеджментом и трудовым коллективом. По информации из наших источников, самыми значимыми долями предприятия владели представители семьи бывшего директора СЗТО Анатолия Вошката. В конце прошлого года он и некоторые другие акционеры предприятия разместили объявления в СМИ о продаже своих акций. На СТЗО было занято 150 человек.

В пул поставщиков оборудования и оказания разнообразных услуг «Беларуськалию» входят также холдинг «Нива», контролируемый Сергеем Романовичем и его семьей, Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством, созданный Виктором Прушаком и Владимиром Щербой, и холдинг «Пассат», возглавляемый Валерием Бердниковым и Николаем Белоглазовым.

 
 
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По заявлению "Беларуськалия" Экономическим судом Минской области возбуждено дело об экономической несостоятельности Солигорского завода технологического...

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