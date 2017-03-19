В Беларуси второй раз за месяц выросли цены на автомобильное топливо. При этом в «Белнефтехиме» заявляют, что подорожание продолжится.

Цены на бензин и дизельное топливо с 18 марта увеличились на 1 копейку. Теперь литр АИ-92-К5 стоит 1,13 рубля, АИ-95-К5 - 1,21, ДТ-К5 - 1,25, передает БелТА .

По сравнению с началом года "Аи-92" подорожал на 1,8%, "Аи-95" – на 1,7%, ДТ-К5 – на 1,6%.

В концерне "Белнефтехим" рост цен на моторное топливо объяснили конъюнктурой нефтяного рынка. При этом там отметили, что изменение цен будет поэтапным и постепенным, резкого роста не произойдет.