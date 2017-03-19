﻿ Второй раз за месяц в Беларуси подорожал бензин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Второй раз за месяц в Беларуси подорожал бензин

20.03.2017 08:50 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси второй раз за месяц выросли цены на автомобильное топливо. При этом в «Белнефтехиме» заявляют, что подорожание продолжится.

Цены на бензин и дизельное топливо с 18 марта увеличились на 1 копейку. Теперь литр АИ-92-К5 стоит 1,13 рубля, АИ-95-К5 - 1,21, ДТ-К5 - 1,25, передает БелТА.

По сравнению с началом года "Аи-92" подорожал на 1,8%, "Аи-95" – на 1,7%, ДТ-К5 – на 1,6%.

В концерне "Белнефтехим" рост цен на моторное топливо объяснили конъюнктурой нефтяного рынка. При этом там отметили, что изменение цен будет поэтапным и постепенным, резкого роста не произойдет.

Напомним, что в предыдущий раз бензин в Беларуси дорожал 11 марта – также на 1 копейку. До этого последний раз автомобильное топливо дорожало в Беларуси 13 января 2015 года. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси второй раз за месяц выросли цены на автомобильное топливо. При этом в «Белнефтехиме» заявляют, что подорожание продолжится.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Беларуськалий" банкротит своего поставщика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика